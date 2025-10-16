ÖGG 117. DÖNEM SINAV TAKVİMİ: ÖGG sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak, belli oldu mu?

ÖGG sınavı için heyecan dorukta! Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan takvime göre, 2025 yılında yapılacak 117. dönem Temel Eğitim ve 93. dönem Yenileme Eğitimi sınavları için geri sayım başladı. Sınava kısa bir süre kala gözler ÖGG sınav tarihine çevrildi.

117. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

EGM takvimine göre 117. ÖGG sınavı 19 Ekim Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

117. ÖGG SINAV TAKVİMİ

15-19 Eylül - Sınav ücreti yatırılacak ve İl Emniyet Müdürlüğü Özel

Güvenlik Şube Müdürlüklerine müracaat edilecek.

24-26 Eylül - Sınavın gerçekleştirileceği okul/blok/salon bilgisinin ÖGNET'ten ilanı.

27 Eylül - 4 Ekim - Sınav giriş belgeleri adaylara teslim edilecek.

19 Ekim - ÖGG sınavı uygulanacak.

21 Ekim - Sınav soru ve cevaplar yayımlanacak.