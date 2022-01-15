Özgün Okullar bu hafta kapacanak mı? Okullarda 1dönemin bitiş tarihi 2022
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Okullar bu hafta kapacanak mı? Okullarda 1.dönemin bitiş tarihi 2022

Okullarda ilk dönemin sona ermesine sayılı günler kaldı. Sömestr tatilinin yaklaşması ile öğrenci ve veliler "okullar bu hafta mı kapanacak" sorusunun yanıtını araştırıyor. Milyonlarca öğrenci, okulların ne zaman tatil olacağına dair araştırmalarını sürdürürken bir diğer önemli konu ise okullarda yüz yüze eğitimin bitip bitmeyeceği oluyor. Peki, Okullar ne zaman tatil ne zaman? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar bu hafta kapacanak mı? Okullarda 1.dönemin bitiş tarihi 2022
okullar

Okullar yarıyılın sona doğru yaklaşırken, öğrencilere çalışmalarının sonuçlarını karneleri ile alarak tatile çıkacak. Tatil hazırlıklarına başlayan öğrenciler ve veliler 'Okullar ne zaman kapanacak' sorusuna yanıt arıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili hangi tarihte?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarı yıl tatilinin uzatılması ile ilgili bu durumun söz konusu olmadığını bildirdi. Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

"850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Bu durumda 8 gün sonra yarıyıl tatili başlamış olacak. 15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.

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