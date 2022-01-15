Okullar bu hafta kapacanak mı? Okullarda 1.dönemin bitiş tarihi 2022

Okullar yarıyılın sona doğru yaklaşırken, öğrencilere çalışmalarının sonuçlarını karneleri ile alarak tatile çıkacak. Tatil hazırlıklarına başlayan öğrenciler ve veliler 'Okullar ne zaman kapanacak' sorusuna yanıt arıyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? Yarıyıl tatili hangi tarihte?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yarı yıl tatilinin uzatılması ile ilgili bu durumun söz konusu olmadığını bildirdi. Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:

"850 bin sınıftan 3 bin 451 tane sınıf... Biz on binleri gördük Omikron yokken. 71 bine yakın okulumuzda tüm sınıfları kapatılmış olan hiçbir okulumuz bulunmamaktadır, Omikron'daki hızlı yayılıma rağmen. Bazı okullarda sadece 2-3 derslik var.

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Birileri tatil bekliyorsa üzgünüm, şu an için yüz yüze eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz çok daha istekliler. Bir taraftan yüz yüze eğitimi açık tutmaya çalışırken bir taraftan da geçmiş 1.5 yılın kayıplarıyla ilgili dünya kadar etkinlik yapıyoruz."

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Bu durumda 8 gün sonra yarıyıl tatili başlamış olacak. 15 günlük sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.