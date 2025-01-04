Son günlerde yurdun büyük bir kısmı yağışlı havanın etkisi altındaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda 6 Ocak 2025 tarihinden itibaren omega blokajına girileceği bir çok ilde sisli ve puslu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yüksek basınç nedeniyle sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.