Meteoroloji'den edinilen son verilere göre, hafta başından itibaren yüksek basıncın etkisi altına girilecek. Omega blokajıyla birlikte sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak. Peki "Omega blokajı" nedir? İşte il il hava durumu raporu...
Son günlerde yurdun büyük bir kısmı yağışlı havanın etkisi altındaydı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda 6 Ocak 2025 tarihinden itibaren omega blokajına girileceği bir çok ilde sisli ve puslu havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yüksek basınç nedeniyle sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
OMEGA BLOK NEDİR?
İki alçak basınç merkezinin orta kısmına sıkışmış yüksek basıncın uzun süreli etkili olduğu sisteme denilen "Omega blokajı"nın, Yunanca "Omega" harfine benzediği için bu isimle anılıyor.
Omega blokajında, uzun süre güneyden gelen sıcaklar nedeniyle sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sabahları sis, pus nedeniyle hava kirliliği, yağış azlığı nedeniyle de kuraklık yaşanmaktadır.