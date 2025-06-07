ORTAK SINAV TARİHLERİ 2025: 6, 7, 8, 9, 10. sınıf ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Ortak sınav takvimi belli oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz yıllarda başlattığı ülke genelinde ortak yazılı sınav uygulamasını bu yıl da sürdürecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ortaokul ve lise öğrencileri için belirlenen derslerde ortak sınav yapılacak. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği “Ortak sınavlar ne zaman yapılacak?” sorusunun yanıtı MEB takvimiyle netleşiyor.

MEB ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Yayımlanan takvime göre 1. dönem 1. yazılı sınavları Kasım 2025'te; 7. sınıf Türkçe dersi için 4 Kasım Salı, 8. sınıf Türkçe dersi için 5 Kasım Çarşamba, 9. sınıf matematik dersi için 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.

2. dönem sınavları 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da; 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan Salı, 6. sınıf ve 8. sınıf matematik dersi 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf matematik dersi 9 Nisan Perşembe ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 10 Nisan Cuma günü yapılacak.

2. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da; 7. sınıf matematik dersi için 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.

Sınavlarda kullanılacak açık uçlu sorular, öğrencilerin konuyu ne kadar anladığını ortaya koymanın yanı sıra, öğretmenlerin öğrencilere nasıl geri bildirim vereceği ve öğrenme sürecinin nasıl şekilleneceği konusunda da önemli veriler sağlayacak.