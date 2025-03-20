Osman Sınav, Türk yapımcı, yönetmen ve senaristtir. 1 Ocak 1956 tarihinde Burdur'da doğdu. Türk televizyon ve sinema dünyasına sayısız eser kazandırmış, sektörün önde gelen isimlerinden biridir. Osman Sınav, Süper Baba, Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi, Sakarya Fırat ve Sen Anlat Karadeniz gibi çok sayıda popüler diziye imza atmıştır. İşte Osman Sınav'ın hayatı ve kariyeri.
Osman Sınav kimdir?
1956 yılında Burdur'da doğdu. 1975 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümünü bitiren Sınav, tekstil tasarımıyla da ilgilendiği için 1977'de aynı okulun Uygulamalı Sanatlar Yüksek Okulu Tekstil Dizaynı Bölümüne kaydoldu. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Sinema Televizyon Enstitüsünde de eğitim gören Sınav, 1979 yılında mezun oldu.
Profesyonel iş hayatına Man Ajans'ta metin yazarı olarak çalışmaya başlayarak atılan Sınav, reklamcılık kariyerine daha sonra 1980 ve 1984 yılları arasında Grafika Lintas isimli ajansta devam etti. Metin yazarlığının yanı sıra creative grup başkanlığı görevini de yürüten Sınav, 1984 yılında Sinegraf Film Yapım/Yönetim Ltd. Şti.ni kurdu.
Yazdığı 500'e yakın reklam filmi ve kampanyayla uzun soluklu reklamcılık tecrübesine 1987'de son noktayı koyan Sınav, artık sadece sinema projeleri üzerine yoğunlaşmak istiyordu.
Osman Sınav'ın dizi ve filmleri
- Kör Nokta
- Yalnız Kurt
- Gel Dese Aşk
- Sen Anlat Karadeniz
- N'olur Ayrılalım
- Şahane Damat
- İnadına Aşk
- Hatasız Kul Olmaz
- Kızıl Elma
- Aşk Kırmızı
- Uzun Hikâye
- Sakarya Fırat
- Aramızdaki Duvar
- Kılıç Günü
- Doludizgin Yıllar
- Masumlar
- Alayına İsyan
- Pusat Dizi
- Acı Hayat
- Kapıları Açmak
- Kurtlar Vadisi
- Ekmek Teknesi
- Deli Yürek: Bumerang Cehennemi
- Hayat Bağları
- Deli Yürek
- Erenler Mahallesi
- Süper Baba Dizi
- Yalancı Film
- Kapıları Açmak
- Küçük Dünya Dizi
- Bir Muharririn Ölümü