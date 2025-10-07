ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026: ÖSYM sınav takvimi yayımlandı mı? YKS, KPSS, ALES, MSÜ, DGS sınavları

Sınavlara hazırlanan adaylar 2026 takvimi için ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor. Her yıl düzenli olarak yayımlanan ÖSYM sınav takvimi, YKS, KPSS, ALES, MSÜ ve DGS sınavlarının tarihlerini içeriyor. Yeni yılda sınav başvurularını planlamak isteyen adayların gözü ÖSYM’den gelecek resmi duyuruda. Peki, 2026 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak?

2026 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM'nin yeni sınav takvimini 2025 yılı sona ermeden kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Şu an itibarıyla ÖSYM’nin resmi sitesi üzerinde 2026 yılına ait tüm sınavların tarihleri ilan edilmedi.

Geçtiğimiz yıl 2025 sınav takvimi 13 Kasım 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu örnek dikkate alındığında, 2026 yılı sınav takviminin de benzer şekilde 2025 Kasım ayı içerisinde duyurulması yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.

ÖSYM'nin açıklayacağı 2026 yılı sınav takviminin ardından YKS, KPSS, MSÜ ve DGS tarihleri de netlik kazanmış olacak.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ BELLİ OLACAK