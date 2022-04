​3 Boyutlu çizim nedir ve avantajları nelerdir?

Bir objenin eni, boyu ve yüksekliğine ait ölçüleri referans alınarak dijital ortamda canlandırılmasına 3 boyutlu çizim denir. 3 boyutlu çizim çalışmaları mimari 3d görselleştirme çalışmalarının, animasyon yapımlarının, oyun yapımlarının temelini oluşturan çalışmalardır. 3d çizim çalışmaları yazılım firmaları tarafından ücretli olarak sunulan çeşitli bilgisayar yazılımları aracığıyla oluşturulmaktadır. Bilgisayar ortamında gerçek ölçülerine uygun olarak boyutlandırılan nesnelerin tümüne uzay ortamında her boyut ve şekilde işlem yapılabilir. Bu da 3d çizim çalışmalarının oldukça yaratıcı bir düzlem olduğu anlamına gelir.

3d modelleme işlemlerinin aşamalarından bahsetmek gerekirse, modeli yapılmak istenen objenin veya karakterin ilk aşamada 2 boyutlu teknik çizimleri oluşturulur. Bu teknik çizimler plan, görünüş, kesit gibi objeye ait ölçüleri ifade eden çizimlerdir. Bu çizimler referans edilerek çizim 3 boyutlu katı bir model haline getirilir ve bu model üzerinde çeşitli ayrıntılar işlenerek ürünler tasarlanabilir. Bu 3 boyutlu model bir yüzük gibi küçük bir nesne olabilirken, mimari yapı gibi büyük ölçeğe sahip bir çalışma da olabilmektedir. 3d modelleme üretim öncesi sanal ortamda bizlere ürünümüzü deneyimleme fırsatı veren dijital bir araç olduğu gibi, 3 boyutlu yazıcılar sayesinde doğrudan üretim için de kaynak olabilen verilerdir. Aynı zamanda bu modellere render adı verilen yazılımlarda istenen dokular kaplanarak, gerçekçi bir ışık ile gerçeğine birebir uygun olarak 3d görselleştirme veya animasyon çalışmaları da yapılabilir. Bu yönüyle 3d çizim çalışmalarının mühendislik, endüstriyel ürün sanayisi, mimarlık, iç mimarlık, sinema, oyun gibi birçok sektör ve alanda kullanıldığını söylemek mümkün.

Mimari görselleştirme nedir?

3d çizim çalışmalarının son yıllarda en çok kullanıldığı alanlardan birisi şüphesi mimarlık sektörüdür. 3d mimari çizim çalışmaları 2 boyutlu teknik çizimleri yapılan projenin dijital ortamda 3 boyutlu olarak çizilerek daha iyi algılanmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda 3d mimari görselleştirme çalışmalarının projenin bir tür demo çalışması olduğunu söyleyebiliriz. Bu demo çalışmalar sayesinde mimari ofisler başta cephe tasarımı çalışmaları olmak üzere mimari tasarımlarını geliştirebilir ve diğer proje paydaşlarına projelerini tüm ayrıntılarıyla sunabilirler. Bu sayede üretim sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar veya hatalar minimuma da indirilebilmektedir. O nedenle günümüzde 3d çizim ve görselleştirme çalışmaları mimari projelerin üretime geçilmeden önce yapılması gereken ve olmazsa olmaz aşamalarından biri haline gelmiştir. 3 boyutlu çizimler tasarımcılara çok geniş bir alan sunarak oldukça yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine imkân tanımaktadır. Bu yönüyle de yenilikçi tasarımlara ilham kaynağı olduğunu söyleyebiliriz. Tasarım ve uygulamaya yönelik olarak önemli kolaylıklar sağlayan bu 3d çalışmalar, gayrimenkul pazarlama şirketleri için de verimli bir satış süreci yürütülmesine imkân tanımaktadır. Çünkü modelleme programlarında 3 boyutlu çizimleri yapılan binalar, render yazılımlarına aktarılarak güneş ışığı, dokular, peyzaj elemanları ve çeşitli mobilya modelleri eklenerek son derece gerçekçi bir görsel formatında ortaya koyulabilmektedir. Bu çalışmalar “3d mimari görselleştirme” olarak ifade edilir. 3d görselleştirme çalışmaları, yapının bittiğinde sahip olacağı tasarımı ve biçimini önceden sunmaya imkân tanıyarak firmaların konut, ofis vb. yapılarını inşaat tamamlanmadan önce bile kullanıcılara tanıtıp sunmasını sağlar. Kullanıcılar da projenin bittiğinde yapının alacağı son halini gördükleri için oldukça rahat bir biçimde karar verme imkânına sahip olurlar. Genel adıyla mimari görselleştirme olarak adlandırılan bu çalışmalar yalnızca yapının dış cephe tasarımını ve çevresini sunmakla sınırlı çalışmalar değildir. Aynı zamanda yapının iç mekân tasarımı ve boyutlarına dair görsel sunumlara da imkân verir. Örneğin bir yapının salon mekânını projedeki ölçülerine birebir uygun olarak modelleyip iç mekân tasarımı yapılarak foto-gerçekçi görseller oluşturulabilir. Bu sayede iç mekânın tasarımına, kullanışlılığına, boyutlarına dair çok açıklayıcı bir görsel sunum ortaya koymuş olursunuz ve kullanıcılar sahip olmak istedikleri yaşam alanını bu görseller üzerinden deneyimleyerek doğru karar verme şansına sahip olurlar. Tüm bunlar göz önüne alındığında 3D mimari çizim çalışmalarının tasarım sürecinden satış sürecine kadar çok önemli bir araç olduğunu söyleyebiliriz.

3D görselleştirme firması tercih ederken dikkat edilmesi gerekenler

3d tasarım çalışmaları yürüten birçok firma vardır. Bu noktada bu firmaları tercih ederken göz önünde bulundurmanız gereken en önemli parametre bu 3d render hizmeti veren firmaların ekiplerinin profesyonel tasarımcı kimliklerine sahip olup olmadığıdır. Çünkü mimari render çalışması yaptırmak istiyorsanız, bu çalışmanın mimar bakış açısı ve mesleki kültürüne sahip kişiler tarafından yapılması projenin mimari olarak geliştirilmesini de sağlayacaktır. O nedenle gerek iç mekân tasarımı gerekse cephe tasarımı çalışmalarının profesyonel tasarımcılar tarafından ele alınması önemlidir.