E-ticaret Sitesi Altyapısı Sağlayan En İyi Şirket Hangisi?

Tüketiciler evlerinden dışarı çıkmadan alışverişi kısa sürede gerçekleştirebilir. Farklı ürünleri listeleyerek, kendisine en uygun olanları bulabilir.

Firmalara ve müşterilerine hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur. Akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar sayesinde müşterilere her yerde ulaşmak mümkündür. Satışlar da bu sayede artış sergileyebilir.

Eğer e-ticaret altyapısı kullanarak e ticaret dünyasına adım atmak istiyorsanız, bu süreçte doğru bir firma seçmek şarttır. Her ne kadar birçok seçeneğiniz olsa da yanlış bir karar vermek yavaş yüklenen sitelere, teknik problemlere ve müşteri memnuniyetsizliğine yol açabilir.

İdeaSoft 21. yüzyılın tüm gereksinimlerine cevap verecek paketleri ile e-ticaret sitenizi hızlı bir şekilde elde etmenize yardımcı olur. Profesyonel ekip arkadaşları, gelişmiş alt yapısı ve tecrübesi ile e ticaret dünyasına kısa sürede başarılı bir adım atmanıza olanak tanır. E-Ticaret Altyapısı Sağlayan En İyi Şirket olarak bilinen IdeaSoft, 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz destek vermektedir.

7/24 Teknik Destek

E ticaret siteleri kesintiler ve bakım çalışmaları sayılmazsa 7 gün 24 saat aktiftir. Bu esnada yüzlerce kişi platforma giriş yaparak ürünleri inceler ve satın alımlar gerçekleştirir. Bu bakımdan her gün yoğun şekilde çalışır.

Bunu karşılayabilmek için site yöneticileri de aktiftir. Bu yoğunluk sebebiyle zaman zaman site ağırlaşabilir ya da teknik arızalar yaşanabilir. Site yöneticilerinin yanlış işlem yapması da problemlere neden olabilir.

Bu gibi bir durum gerçekleştiği zaman, müşteri memnuniyetini sağlamaya devam etmek için hızlı bir şekilde çözmek şarttır. IdeaSoft, profesyonel ekipleri ile e-ticaret sitelerine teknik destek sunmaktadır. Bu kapsamda ilgili sorunlarınız kalıcı bir şekilde çözülür. Bu sayede satışlarınızı beklemeden devam ettirmeniz sağlanır.

Bunun için tek yapmanız iletişime geçmektir. Sorunlarınızı aktararak, kısa sürede çözüm talebinde bulunabilirsiniz.

E Ticaret Eğitimleri

E ticaret, internetin insanların yararına sunulması ve her geçen gün gelişmesi ile önemini arttırmıştır. Satıcılar müşterilere her zaman her yerde ulaşabilirken, tüketiciler istedikleri zaman ürün alarak kapısına kadar getirtebilir.

Bu bakımdan her geçen gün birçok girişimci ve işletme bu sektöre adım atmaktadır. Ancak her ne kadar e-ticaret sitesi kurmak mümkün olsa da yönetme konusunda bilinmesi gereken birçok şey vardır.

Bunların bilincinde olmamak hata yapmanıza yol açabilir. IdeaSoft bu durumlarda çözüm olarak e ticaret eğitimleri sunmaktadır. Böylece e-ticaret dünyasına yeni olsanız da düzenli olarak katıldığınız eğitimler ile bilginizi geliştirebilirsiniz.

Bu sayede hem e ticareti daha iyi öğrenebilir, hem de nelere dikkat etmeniz gerektiğinin farkında olabilirsiniz.

Mobil Cihazlar ile Tam Uyumluluk

Akıllı telefonlar her geçen gün gelişmektedir. Özellikle internet bağlantısı ve mobil uygulama zenginliği büyük bir kullanışlılık kazandırır. İnsanlar her zaman ve her yerde etkili bir şekilde bu cihazları kullanabilir.

Bu bakımdan telefonlardan internet kullanımı ve e-ticaret her geçen gün artmaktadır. Zira insanlar her zaman bir bilgisayara erişim imkanına sahip olmayabilir. Erişse bile hızlı istediği gibi kullanamayabilir. Lakin telefonlar kişiye özel olduğundan bu şekilde değildir.

Eğer e-ticaret siteniz mobil uyumlu olursa, hedef kitlenize daha iyi ulaşabilir, ürünlerinizin incelenerek satın alınmasını sağlayabilirsiniz. IdeaSoft size bu konuda tam anlamıyla mobil uyumlu tasarımlar sunmaktadır. Akıllı telefon ve tabletlerden hızlı ve sorunsuz bir şekilde e ticaret sitesine girilebilmekte, alışveriş gerçekleştirilebilmektedir.

SEO Uyumlu Bir Altyapı

Günümüzde internette çok sayıda e-ticaret sitesi vardır. Bu bakımdan sektör oldukça rekabet doludur. Yeni bir e ticaret sitesi bu nedenle iyi bir sıralama almada zorluk çekebilir. Bununla sınırlı kalmadan eski bir online alışveriş platformu da arama sonuçlarından yeterli sonuçları alamayabilir.

İnsanlar her zaman e ticarette hızlı çözümler almak ister. Bu nedenle ilk Google sayfasından başlayarak karşısına çıkan seçenekleri inceler. Genellikle ikinci sayfaya gelmeden ilk 4-5 site içerisinde istediği ürünü bularak alışveriş yapabilir.

Bu durum siteniz ne kadar aşağıdaysa görüntüleme ve tıklamaların daha düşük olacağını gösterir. Bu da satışları olumsuz olarak etkiler. Dolayısıyla e ticaret sitesinin SEO uyumlu bir tasarıma sahip olması şarttır.

IdeaSoft bunun bilincinde olarak SEO uyumlu çözümler teklif etmektedir. Böylece internet siteniz ister yeni isterse eski olsun sıralaması geliştirilebilir. Ayrıca hızlı bir şekilde açılan sitelere, hızlı yüklenen sayfa ve ürünleri de mümkün hale getirir.

Kullanıma Hazır Tasarımlar

Her web sitesinde olduğu gibi eticaret sitelerinde de tasarımların büyük bir önemi vardır. Zira burası hem site sahiplerinin hem de müşterilerin etkileşime girdiği yerdir. Her iki tarafın da memnuniyetini sağlamak için tasarımlar kullanışlı ve basit olmalıdır.

Böylece site sahipleri ürün işlemleri ve site yönetimini zorlanmadan yapabilir. Müşteriler de ürün alışverişlerini kısa sürede tamamlayarak, memnun bir şekilde ayrılabilir. Sıfırdan tasarım yaptırmak mümkün olsa da bu yüksek masraflara yol açabilir.

IdeaSoft size buna kullanıcı memnuniyetini ilk sıraya alan tasarım çözümleri sunmaktadır. Böylece e-ticaret sitesi verimli bir şekilde kullanılabilir.







