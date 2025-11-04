Sakarya iş dünyasından 10 ayda 4 milyar 760 milyon dolarlık ihracat

Sektörel bazda en çok ihracatı yüzde 84,94 ile otomotiv alanında gerçekleştiren kentteki Toyota, TürkTraktör ve Otokar gibi üretim tesislerinden 4 milyar 43 milyon 806 bin dolar dış satım yapıldı.





Otomotivden sonra en çok ihracat gerçekleştirilen sektörler, 142 milyon 221 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 79 milyon 248 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 69 milyon 427 bin dolarla çelik, 62 milyon 351 bin dolarla makine ve aksamları

sektörü olarak kayıtlara geçti.

Ocak-ekim döneminde kentten en fazla ihracat, 688 milyon 496 bin dolarla Fransa'ya yapıldı.

Fransa'yı, 674 milyon 463 bin dolarla Polonya, 531 milyon 868 bin dolarla Birleşik Krallık, 515 milyon 693 bin dolarla İspanya ve 413 milyon 809 bin dolarla Almanya takip etti.





Eylülde 698 milyon 920 bin dolarlık ihracat





Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ihracat rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı.





Altuğ, TİM tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Sakarya olarak ekimde eylüle kıyasla yüzde 14, 2024'ün ekimine göre de yüzde 7'lik artışla 698 milyon 920 bin dolar ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.





Bu dış satımla hem bu yılın ihracat rekorunu, hem de tüm zamanların ekim ayı ihracat rekorunu güncellediklerini bildiren Altuğ, "10 aylık kümülatif ihracatımız 4,8 milyar dolara yaklaştı ve en çok ihracat yapan 7'nci il konumumuzu koruduk." ifadesini kullandı.



