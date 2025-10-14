ÖZYES ek tercih başvuruları 2025: Özel yetenek sınavı ek yerleştirme ücreti ne kadar, kimler başvurabilir? ÖSYM 2025 ÖZYES ek tercih kılavuzu indir

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığı duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesindeki açıklamaya göre, ÖZYES ek yerleştirme tercih süresi 20 Ekim saat 23.59'a kadar sürecek. Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.





ÖZYES ek yerleştirme süreci resmen başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılan Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) ek yerleştirme işlemlerinin başladığını açıkladı. Adaylar, tercihlerini 14-20 Ekim 2025 tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek. Tercih işlemleri yalnızca elektronik ortamda yapılacak; posta, e-posta ya da fax yoluyla gönderilen listeler işleme alınmayacak.





Kimler ek yerleştirmeye başvurabilir?

ÖSYM’nin açıklamasına göre, 2025-YKS merkezi yerleştirmesinde bir programa yerleşip kayıt yaptırmayan adaylar ile üniversitelerin özel yetenek sınavı sonucu bir programa yerleşip kayıt olmayan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapabilecek. Ancak kayıt işlemini tamamlamış adaylar, bu dönemde yeniden tercih hakkı kullanamayacak.





Tercihler nasıl yapılacak?

Adaylar, en fazla 24 tercih yapabilecek. Tercih sırası, yerleştirme sürecinde büyük önem taşıyor. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sistemde “2025-ÖZYES Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir” ifadesini gördüklerinden emin olmalı. Tercihler, tercih süresi bitene kadar elektronik ortamda güncellenebilir veya iptal edilebilir.





Ek yerleştirme ücreti 130 TL

Ek yerleştirme tercihi yapan adayların 130 TL ücret ödemesi gerekiyor. Bu ücret yalnızca ÖSYM’nin e-İşlemler > Ödemeler alanından kredi veya banka kartıyla yatırılabiliyor. Banka/ATM üzerinden ödeme kabul edilmeyecek ve yatırılan ücretler hiçbir koşulda iade edilmeyecek. Ancak şehit eşi, çocuğu, gazi ve gazi yakınları bu ücretten muaf tutulacak.





Öğretmenlik programı için özel şart

Öğretmenlik programlarına başvurmak isteyen adayların, Y-TYT puan türünde en az 800.000’inci başarı sırasına sahip olmaları gerekiyor. Engelli adaylar ise yalnızca engelli kontenjanı bulunan programlara başvurabilecek.





Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Sonuçların açıklanacağı tarih henüz duyurulmadı. Yerleştirme sonuçları, adaylara belge olarak gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve şifre ile sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamasından öğrenilebilecek. ÖSYM’nin sitesinde yayımlanan duyurular resmî tebligat niteliği taşıyor.





Adaylara uyarı: Kılavuzu dikkatle okuyun