Pasaport ücretleri her sene değerleme oranına göre artış gösterir. Harç, ceza ve vergilerdeki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı, 2023 yılında yüzde 122,93 olarak belirlendi. Pasaport çıkartma ve yenileme ile ilgili gereklilikler ve ücretlendirmelerde de değişiklikler yapılmıştır. İçeriğimizde pasaport yenileme için gerekli evraklar, pasaport nasıl çıkartılır, pasaport kaç günde gelir, gri pasaport kimlere verilir, öğrenci pasaportu nedir, öğrenci pasaportu nasıl alınır gibi sıkça sorulan soruların cevaplarını ve pasaport çıkartmak için gerekli tüm bilgileri bulabilirsiniz.

2023 pasaport yenileme ücretleri ne kadar?

6 aya kadar: 689,74 TL

1 yıl: 1083,12 TL

2 yıl: 1646,11 TL

3 yıl: 2338,53 TL

3 yıldan fazla: 3295,70 TL

Öğrenci pasaport çıkmak ücretli mi ücretsiz mi?

Öğrenci pasaportu çıkarırken harç bedeli ödenmemektedir. Defter bedeli ödemesi yeterli olacaktır. 2022 yılı itibariyle pasaport defter bedeli 225,00 TL’dir. 25 yaşından büyük öğrenciler ise bordo pasaport harç bedeli ve defter bedeline tabi tutulmaktadır.

Pasaport yenileme işlemi nasıl yapılır?

Pasaport yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu alınması gerekir. Alo 199 çağrı merkezinden veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alınabilir.

Pasaport sayfasına girin. Pasaport türünüzü seçin. Ekranda karşınıza gelen bilgileri girin ve ‘Devam Et’ butonuna basın. Bağlı olduğunuz İl ve ilçe Nüfus Müdürlüğünü seçin. İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin. İleri butonuna basın. İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin. Kişi seçin ve karşınıza çıkan ekrana HES Kodunuzu yazın ve ileri butonuna basın. Kişiyi, randevu tarihi ve saatini seçin ileri butonuna basın. Telefonunuza gelen onay kodunu doğrulama alanına yazın ve ileriye basın.

Pasaport yenileme işlemleri için gerekli belgeler neler?

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

1 adet biometrik fotoğraf

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.

Parmak izi

18 yaş altı çocuklar için muvafakatname

Şu an kullanılan pasaport

Pasaport çıkarma işlemi kaç gün sürer?

Birçok farklı etkene bağlı olarak pasaport çıkma süresi farklılık gösterebilmektedir. O sebepten dolayı seyahatten yaklaşık 1 ay kadar önce İşlemlerin yapılması gerekir. İlgili belgelerin doldurulması, evrakların hazırlanması ve başvuru merkezleri üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Daha sonra ilgili evraklar büyükelçiliğe gönderilmek suretiyle inceleme yapılır. Eğer inceleme neticesinde herhangi bir sorun yok ise 4 ile 6 hafta içerisinde sonuç elde edilir.

Ancak araya giren bayramlar, resmi tatiller ya da birtakım evrak problemleri sebebiyle süre değişkenlik gösterebilmektedir. Aynı zamanda daha erken bir vakit içerisinde de pasaportu elde etmek mümkün. Diğer yandan büyük ölçekteki yoğunluğa bağlı olarak süre farklılık yaratabilmektedir. Önemli olan işlemleri eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamak suretiyle büyükelçilikten gelecek haberi beklemektir.

Sonuç kişiye ulaştırıldıktan sonra pasaport kargo yoluyla PTT üzerinden adrese ulaştırılır. Büyükelçiliğin bulunduğu şehre bağlı olarak pasaport ulaşım süresi değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durum 2 ila 7 iş günü içerisinde gerçekleşir. Ancak bu sadece Yurtiçi için geçerlidir. Yurtdışı adına farklı prosedürler yer almaktadır ve süre biraz daha uzun devam edebilir. Ancak Türkiye sınırları içerisinde ortalama bir hafta sonra pasaport kişinin adresine ulaşmaktadır.

Bordo (Umuma Mahsus) Pasaport için Gerekli Evraklar

Umuma Mahsus Pasaport; İçişleri Bakanlığı, Tam Yetkili Valiler veya Türk Konsoloslukları tarafından belirli şartları taşıyan Türk vatandaşlarına verilen pasaport türüdür. Bordo renkli olduğu için bordo pasaport olarak da bilinir. Bordo pasaport sahipleri, pasaportları ile doğrudan vizesiz ülkelere seyahat edebilirler. Bordo (Umuma Mahsus) pasaport 38 sayfadır ve verilen vizeler bu pasaporta işlenir. İhtiyaca göre 6 ay ile 10 yıl arasında verilebilir. Umuma Mahsus Pasaport almak için gerekli şartları ve belgeleri sağlıyorsanız, ilçedeki nüfus müdürlüklerine randevulu veya randevusuz başvuru yapabilirsiniz. Gerekli belgeler ve evraklar:

2 adet biyometrik fotoğraf

T.C. kimlik kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı

Harç ve cüzdan bedeli makbuzu (25 yaş altı öğrenciler harçtan muaftır)

60 günü geçmemiş öğrenci belgesi (Umuma mahsus pasaport almak isteyen öğrenciler için özel şart)

Reşit olmayan veya engelli bireyler için muvafakat belgesi

Eski pasaport (mevcutsa)

Yeşil (Hususi) Pasaport için Gerekli Evraklar:

Hususi pasaport, devlet memurları ve ailelerine belirli şartları taşımaları halinde beş yıl süreyle verilen pasaport türüdür. Yeşil renge sahip olduğu için yeşil pasaport olarak da adlandırılır. Hususi pasaportun birçok ayrıcalığı bulunmaktadır. Belirli bir gün sayısı ile sınırlı olmak üzere birçok ülkeye vizesiz giriş imkânı sunmaktadır. Yeşil pasaport hakkına sahip kişiler, aşağıdaki belgelerle birlikte pasaportu çıkarmak için başvuru yapabilirler:

Çalışan kişiler çalıştıkları kurumun il, bölge veya genel müdürlüğünce hazırlanmış imza sirküleri getirmelidir. Emekliler, emekli oldukları tarihte verilen kadro bilgisini gösteren belgeyi getirmelidir. İstifa etmiş olanlar, çalıştıkları dönemdeki kadrolarını gösteren belgeyi getirmelidir. Hak sahibi vefat edenler, hak sahibinin vefat ettiği tarihteki kadro bilgisini gösteren belgeyi getirmelidir. 18 yaşından küçükler, velilerden alınmış muvafakatnameyi getirmelidir. Ayrıyeten, öğrenci belgesi (Ebeveynlerinin hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport alacak çocuklar için), 2 adet biyometrik fotoğraf ( 5 x 6 cm), Nüfus cüzdanının aslı getirilmelidir.

Gri (Hizmet) Pasaport için Gerekli Evraklar:

Hizmet pasaportu veya gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi, yabancı bir ülkede devlet için görev yapacak olan kişilere verilen bir pasaport türüdür. Hususi idareler ve belediyeler tarafından verilir. Bu pasaportu milli sporcular da kullanabilir. 5682 sayılı Pasaport Kanununa göre sadece görev süresini kapsamaktadır. Gri pasaport, birçok ülkeye vizesiz erişim sağlar. Gri pasaport talebinde bulunacak kişiler, aşağıdaki belgeleri sağlayarak pasaporta sahip olabilirler.

Nüfus cüzdanı aslı (Fotokopisini de yanınızda bulundurabilirsiniz.)

Hizmet pasaportu talep formu

2 adet biyometrik fotoğraf

(Varsa) önceki pasaportlarınızın aslı

Pasaport defter bedeli ödeme dekontu

Öğrenciler için öğrenim belgesi

Reşit olmayan veya engelli kişiler için muvafakatname

Sağlık kurulu raporu

Siyah (Diplomatik) Pasaport için Gerekli Evraklar

Diplomatik pasaport; diplomatların statüsünü belirleyen, onlara ayrıcalıklar tanıyan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen uluslararası bir belgedir. Diplomatik pasaport, yabancı ülkelerde düzenlenen kongre ve konferanslara katılmak üzere gönderilen devlet görevlileri ve ailelerine verilir. Diplomatik pasaport 28 sayfa olmakla birlikte hiçbir harca tabi edilmemektedir. Siyah pasaport başvuruları ise genellikle Dışişleri Bakanlığı e-pasaport üzerinden yapılmalıdır. Eğer pasaport hakkı aile üyelerinden biri tarafından kazanılmış ise, asıl hak sahibinin bu bilgiyi ibraz etmesi gerekmektedir. Forma ıslak imza atılması gerekir, eğer başvuru sahibi 12 yaşından küçük ise ıslak imzaya gerek yoktur. En önemli unsurlardan biri de başvuru belgesinde yer alan barkodun alanının değiştirilmemesi, karalanmaması ve zarar görmemesidir. Görev atama belgelerinin de forma eklenmesi gerekmektedir