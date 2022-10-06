Acun Ilıcalı paylaştı: Hull City teknik direktörü Pedro Martins mi olacak?

Hull City'de Şota Arveladze'nin ardından göreve getirilen isim belli oldu. İngiltere Championship'te zor günler geçiren Hull City'de Gürcü teknik adaml Şota Arveladze ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı. Acun Ilıcalı ise kısa süre içinde yeni teknik direktörün resmen açıklanacağını ifade etmişti. Şota sonrası Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Tecrübeli teknik adam Hull City'nin Wigan Athletic ile oynadığı karşılaşmayı Acun Ilıcalı ile birlikte izledi. Peki Pedro Martins kimdir? Pedro Martins nereli kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

Acun Ilıcalı Pedro Martins

Pedro Martins kimdir?

Pedro Rui da Mota Vieira Martins (17 Temmuz 1970 doğumlu) Portekizli profesyonel bir futbol menajeri ve eski bir oyuncudur.

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Feirense , Vitória de Guimarães , Sporting CP , Boavista , Santa Clara ve Alverca'yı temsilen Primeira Liga'da on sezonda toplam 197 maç ve dokuz gol kaydetti . On altı yıllık profesyonel kariyerine Segunda Liga'da 126 maç ve sekiz gol ekledi .

Martins, 2006 yılında União de Lamas'ta yönetici olarak çalışmaya başladı ve Marítimo'da dört yıl geçirdi . Olympiakos'tan sorumlu üç Süper Lig Yunanistan şampiyonluğu ve 2019-20'de bir çift kazandı

Feira , Santa Maria da Feira'da doğan Martins, yerel CD Feirense'de başladı ve 1988-89 sezonunun sonunda Primeira Liga'ya yükselmeyi başardı . Müsabakadaki ilk maçına 19 Ağustos 1989'da 19 yaşındayken CF União'ya karşı 1-0 kazandıkları maçta 90 dakika oynayarak çıktı; kariyerine ofansif orta saha oyuncusu olarak başladı.

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1994 yılında Martins, Vitória de Guimarães ile anlaştı. Tek sezonunda kariyerinin en iyi beş golünü attı, dördüncü sırada bitirmeye ve ardından UEFA Kupası'na katılmaya yardımcı oldu.

Pedro Martins

Martins, 1995 yazında takım arkadaşı ve adaşı Pedro Barbosa ile birlikte Sporting CP'ye katıldı. Estádio José Alvalade'deki üç yıllık görev süresi boyunca nispeten kullanıldı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına 27 Ağustos 1997'de evinde Beitar Jerusalem FC'nin 3-0 mağlup olduğu maçın son 18 dakikasını göstererek çıktı. ikinci eleme turu.

Sonraki dört yıl içinde Martins, Boavista FC, CD Santa Clara ve FC Alverca ile Portekiz üst liginde rekabet etmeye devam etti. İkinci takımdaki görevinden sonra 34 yaşında emekli oldu, daha sonra Vitória de Setúbal , FC Porto ve CF Os Belenenses'te müdür yardımcılığı yaptı.

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Pedro Martins uluslararası kariyeri

Martins Portekiz adına bir maç kazandı ve 29 Mart 1997'de 1998 FIFA Dünya Kupası elemeleri için Kuzey İrlanda ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Oceanoin'in 60. dakikada yerine oyuna girdi.

Martins'in baş antrenör olarak ilk işi 2006'da CF União de Lamas ile oldu ve sonraki yıllarda Lusitânia FC ve SC Espinho ile üçüncü kademede çalışmaya devam etti. 2010'da birkaç aylığına CS Marítimo'nun aynı kademedeki yedeklerinin başındaydı, ancak o yılın Eylül ayında Mitchell van der'in görevden alınmasının ardından en üst sıralarda yer alan ilk takıma terfi etti.

Martins, 2011-12 sezonunda Madeirans'ı beşinci sıraya taşıdı ve bu da onlara Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda ve sonunda grup aşamasında bir yer kazandırdı. Nisan 2014'te görevinden 30 Haziran'da ayrılacağını duyurdu.

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Pedro Martins

Daha sonra Martins, Rio Ave FC'ye atandı . Altıncı olduktan sonra 2015-16'da başka bir Avrupa Ligi eleme takımı daha yönetti ve 17 Mayıs 2016'da kulüple devam etmeyeceğini açıkladı.

Martins, 23 Mayıs 2016'da eski takım Vitória de Guimarães ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk sezonu dördüncü sırada bitirdiler ve Taça de Portugal finaline ulaşıp kaybettikten sonra otomatik olarak Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandılar. SL Benfica'ya. Ancak 18 Şubat 2018'de kötü sonuçlar nedeniyle ayrılmaya karar verdi.

9 Nisan 2018'de Martins, Olympiakos FC'nin başında kovulan Óscar García'nın yerini alarak Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzaladı. İkinci tam sezonunda kulübün 45. Süper Lig Yunanistan şampiyonluğunu kazandı ve kariyerini yeniledi anlaşma 2022'ye kadar. 12 Eylül 2020'de takımı AEK Atina FC'ye karşı tek golle kupayı kazandı ve çift.

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21 Ekim 2020'de , Şampiyonlar Ligi grup aşamasında evinde Olympique de Marsilya'yı 1-0 yenen Martins, tüm Avrupa yarışmalarında Reds ile 15. maçını kazandı ve daha önce Dušan Bajević'in tuttuğu rekoru geride bıraktı. Takip eden 11 Nisan'da, Panathinaikos FC karşısında 3-1'lik bir galibiyetin ardından takım , yerel üstünlüğünü yeniledi.

Martins , 27 Ocak 2022'de Pire merkezli kulüpte iki yıl daha kalma sözü verdi. 4 Mayıs'ta takımı, ikinci sıradaki PAOK FC'yi 2-1 kazanarak, dört maç kala arka arkaya üçüncü şampiyonluğunu kazandı.

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