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PSG - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Paris Saint-Germain yeni sezona hazırlık kapsamında bugün Suudi Arabistan ekibi Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr ile karşı karşıya geliyor. Nefes kesecek maça saatler kala futbol tutkunları maçın hangi kanalda yayınlanacağını ve saat kaçta olduğunu merak ediyor. Peki, PSG - Al Nassr maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detayları ve canlı skor ekranı.

12:31 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
PSG - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PSG - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Neymar'lı PSG hazırlık maçında Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr ile karşılaşıyor. Maç yayın bilgisine, saatine ve canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.

PSG - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PSG - Al Nassr maçı
bugün saat 13:20
’de başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 4
ekranlarından naklen yayınlanacak.

PSG - AL NASSR CANLI SKOR


#PSG
#Al Nassr
#Cristiano Ronaldo
#Suudi Arabistan
2 saat önce
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