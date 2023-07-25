PSG - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İspanyol devi Real Madrid’in 2023-2024 kadrosu, dünyada birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’den yapılan genç yıldız Arda Güler transferi sonrası tüm gözler Real Madrid 2023-2024 sezonu kadrosuna çevrildi. Arda Güler’in yanında birçok genç oyuncuyu daha kadrosuna katan Real Madrid, yaptığı transferlerle ses getirdi. Peki Real Madrid’in kadrosunda kimler var? İşte 2023-2024 sezonu Real Madrid takım kadrosu.