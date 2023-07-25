PSG - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Neymar'lı PSG hazırlık maçında Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr ile karşılaşıyor. Maç yayın bilgisine, saatine ve canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz.
PSG - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
PSG - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
PSG - Al Nassr maçı
bugün saat 13:20
’de başlayacak. Karşılaşma
beIN SPORTS 4
ekranlarından naklen yayınlanacak.
PSG - AL NASSR CANLI SKOR
PSG - AL NASSR CANLI SKOR
#PSG
#Al Nassr
#Cristiano Ronaldo
#Suudi Arabistan
2 saat önce