Publicis Groupe, Ad Age tarafından verilen "Yılın Holding Şirketi" ödülünün ilk sahibi oldu

Ad Age, A-Listesi ve Yaratıcılık Ödülleri ile "oyunun kurallarını değiştiren, yaratıcılığı, cesur liderliği takip eden ve sektörün yeni yönlere doğru ilerlemesine destek olan ileri görüşlü liderleri, en iyi ajansları ve yaratıcılıkta yenilikçi liderleri" yıllardır ödüllendiriyor.

Bu ödül, Ad Age'in A-Listesi ve Yaratıcılık Ödülleri genelinde Yılın Medya Ajansı (Spark Foundry), Yılın Veri ve İçgörü Ajansı (Digitas), Yılın Öne Çıkan Ajansı (BBH) ve Yılın Yöneticisi (BBH CEO'su Amani Duncan) ödüllerine layık görülen Publicis Groupe ajanslarının başarısına başarı kattı.