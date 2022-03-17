Özgün Publicis Groupe, Ad Age tarafından verilen "Yılın Holding Şirketi" ödülünün ilk sahibi oldu
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Publicis Groupe, Ad Age tarafından verilen "Yılın Holding Şirketi" ödülünün ilk sahibi oldu

Dünyanın önde gelen yayınlarından Ad Age'in her yıl gerçekleştirdiği A-Listesi ve Yaratıcılık Ödülleri’nde bu yıl ilk kez yer alan Yılın Holding Şirketi (Holding Company of the Year) ödülüne Publicis Groupe layık görüldü. Şirket aynı zamanda Ajans ve Liderlik kategorilerinde de ödül aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Publicis Groupe, Ad Age tarafından verilen Yılın Holding Şirketi ödülünün ilk sahibi oldu
​Publicis Groupe.

Ad Age, A-Listesi ve Yaratıcılık Ödülleri ile "oyunun kurallarını değiştiren, yaratıcılığı, cesur liderliği takip eden ve sektörün yeni yönlere doğru ilerlemesine destek olan ileri görüşlü liderleri, en iyi ajansları ve yaratıcılıkta yenilikçi liderleri" yıllardır ödüllendiriyor.

Bu ödül, Ad Age'in A-Listesi ve Yaratıcılık Ödülleri genelinde Yılın Medya Ajansı (Spark Foundry), Yılın Veri ve İçgörü Ajansı (Digitas), Yılın Öne Çıkan Ajansı (BBH) ve Yılın Yöneticisi (BBH CEO'su Amani Duncan) ödüllerine layık görülen Publicis Groupe ajanslarının başarısına başarı kattı.

  • Publicis Groupe Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Arthur Sadoun: "Son beş yılda, uçtan uca yaratıcı çözümler sunmamıza olanak tanıyan ‘Power of One’ iş modelimizin hızlandırılması, Publicis Sapient'in yeniden konumlandırılması, Epsilon'ın satın alınması ve Marcel'in hayata geçmesi gibi çok önemli başarıya imza attık. Bu projelerimiz sayesinde COVID krizi sırasında birçok çalışanımızın görevlerinin devamlılığını sağladık. Bugün ise tüm bu çalışmalarımız, Ukrayna'daki ekiplerimizi destekleme, koruma ve yeniden yerleştirme çabalarımızın merkezinde yer alıyor. Çok kolay olmadı ama hepsi tüm bu mücadeleye değdi. Olağanüstü özverileriyle bizi bu konuma getiren çalışanlarımıza ve bizi her zaman destekleyen müşterilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
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