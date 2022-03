Publicis Groupe, Ad Age tarafından verilen "Yılın Holding Şirketi" ödülünün ilk sahibi oldu Dünyanın önde gelen yayınlarından Ad Age'in her yıl gerçekleştirdiği A-Listesi ve Yaratıcılık Ödülleri’nde bu yıl ilk kez yer alan Yılın Holding Şirketi (Holding Company of the Year) ödülüne Publicis Groupe layık görüldü. Şirket aynı zamanda Ajans ve Liderlik kategorilerinde de ödül aldı.

Abone Ol