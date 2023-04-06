Ramazan Çiftçilerin Ramazan mesaisi
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RAMAZAN HABERLERİ

Çiftçilerin Ramazan mesaisi

Kahramanmaraş’taki çiftçiler Ramazan’da hem oruç tutuyor hem ürünlerini yetiştirmek için tarlada çalışmaya devam ediyor. Sahurdan sonra gün doğumuyla tarlalarına giden çiftçiler, iftar saatine kadar ürünlerinin bakımını yapıyor.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Çiftçilerin Ramazan mesaisi
Kahramanmaraş’taki çiftçiler için Ramazan.

Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş’ta bir yandan felaketin izleri siliniyor bir yandan da tarımsal üretim devam ediyor. Sahurun ardından gün doğumuyla tarlalarına giden depremzede çiftçi ve tarım işçileri, iftar saatine kadar ürünlerinin bakımını yapıyor.

MÜCADELE EDİYORUZ

Türkoğlu ilçesinde salatalık ve kabak yetiştiriciliği yapan 35 yaşındaki Cennet Yıldız, depremde Türkoğlu ilçesindeki iki katlı evinin ağır hasar aldığını, bu nedenle çadırda kaldıklarını söyledi. Çocukları için çalışmaya devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Yıldız, “Beş çocuğum var, onlar için mücadele ediyoruz. Burada çocuklarım da çalışıyor. Geçimimizi bu işten sağlıyoruz. Ramazan ama buna rağmen tarlada çalışmaya devam ediyoruz. Bizim için depremin etkisi uzun süre geçmeyecek. Yaşadığımız çok büyük bir felaket” diye konuştu. Yıldız, bakımını yaptıkları ürünün hasadını yaklaşık bir ay sonra gerçekleştireceklerini kaydetti.

EV YAPTIRACAĞIZ ONUN İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Tarım işçisi 21 yaşındaki Eda Nur Yıldız da bir hafta önce tarlada çalışmaya başladıklarını anlattı.

Depremin etkisinin büyük olduğuna işaret eden Yıldız, “Burada işçi olarak çalışıyoruz. Evimiz ağır hasar aldı, boşalttık evi. Sabah erken saatte tarlaya geliyoruz. Oruç olduğumuz için işimizi erken bitirip evimize gidiyoruz. İki yıl önce evlendim. Ev yaptıracağız, onun için çalışıyoruz” dedi.


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