Ramazan Anneler afetzedeler için mutfağa girdi
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RAMAZAN HABERLERİ

Anneler afetzedeler için mutfağa girdi

Elazığ'da bir araya gelen gönüllü anneler, hazırladıkları iftarlıkları, kentte misafir edilen 100 depremzede aileye ulaştırıyor.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Anneler afetzedeler için mutfağa girdi
ELSAD.

Elazığ Stratejik Araştırmalar Derneği (ELSAD) Kadın Kolları bünyesinde bir araya gelen 50 kadın, depremlerden etkilenen illerden kente gelen afetzedeler için "Depremzede sofralarına anne eli değdi" sloganıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda bir hayırseverin mutfağında her gün 3 çeşit yemek ile tatlı ve salata hazırlayan kadınlar, iftarlıkları, valilik ve ilgili kurumlarla irtibata geçilerek tespit edilen 100 depremzede ailenin kaldığı adrese teslim ediyor.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAK İSTEDİK

ELSAD Kadın Kolları Başkanı Tuba Erdoğan, gönüllü arkadaşlarıyla depremzedelerin sofrasına katkı sunmak istediklerini belirtti. Ülkenin kötü günlerden geçtiğini vurgulayan Erdoğan, "Büyük felaketler yaşıyoruz. Elazığ da bu süreçte göç aldı. Bu nedenle gönüllü anneler olarak biz de taşın altına elimizi koymak istedik. Bu zor günlerin geçmesi için bir şeyler yapalım diyerek yola çıktık. Bir hayırseverin bize verdiği mutfakta her gün 100 ailemize yemek çıkarıyoruz" dedi. Erdoğan, Ramazan’ın son gününe kadar büyük bir azim ve şevkle yemek yapmaya devem edeceklerini dile getirerek, aralarında ev kadını, diş hekimi, akademisyenin de bulunduğu 50 kadının aynı çatı altında sevgilerini katarak hayırseverlerin de katkısıyla her gün yemek hazırladığını aktardı.


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