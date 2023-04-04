Bağ evlerinde imece yaşam.

Kahramanmaraş’ta yaşanan 2 büyük depremin ardından bir çok ailenin evi ya yıkıldı ya da hasar aldı, bir çoğu da korkudan evlerini terk etti. Evlerinden çıkan ailelerin bir kısmı başka şehirlere göç etti, bazıları kurulan çadır ve konteyner kentlere yerleşirken bazıları da bağ evlerine taşındı.

ORTAK SOFRALAR KURULUYOR

Yaşanan büyük felaket sonrasında bağ evlerini tercih eden vatandaşlar, güvenliği ve şehir yoğunluğundan ötürü günlerini bu evlerde geçiriyor. Ramazan ayını da bağ evlerinde geçiren aileler, komşuları ile bir araya gelerek imece usulü hazırladıkları iftar sofralarında oruçlarını açıyor. Ramazan ayını bir fırsat bilen depremzede vatandaşlar, manevi ikliminde kardeşliği pekiştiren birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla depremde yaşadıkları acıları hafifletiyorlar. Yaklaşık 5 haneden oluşan bölgede her gün bir evde iftar yapan depremzede aileler, eldeki erzaklar ile iftara yemek hazırlayıp sofraya koyuyor.

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BURADA YAŞAMAK DAHA GÜVENLİ

Bağ evlerinin şehir merkezine göre daha güvenli bir yer olduğunu ifade eden Nazmi Özkoyuncu, “Bugün Kahramanmaraş’ta bir bağ evine geldik misafir olarak. Bugüne kadar Hatay’ı, Nurdağı’nı, İslahiye’yi gezmiştik ve oradaki yıkılan, ağır hasar alan evleri gördük yine biz halimize şükür ettik. Bugün orucumuzu bağ evinde açtık ve Allah hiçbir zaman böyle şeyleri başımıza vermesin. Buruk bir Ramazan geçiriyoruz şu anda” dedi.





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