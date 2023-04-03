Ordu'da insan odaklı Ramazan bereketi.

Sosyal belediyecilik çalışmaları ile örnek olan Ordu Büyükşehir Belediyesi On Bir Ayın Sultanı Ramazan’da da faaliyetlerini artırarak devam ediyor. İhtiyaç sahiplerinden iftar saatinde yolda bulunan vatandaşlara, Ordu’da misafir edilen depremzedelerden engelli, yaşlı ve çocuklara hizmet veren kurum ve derneklere kadar düzenleyeceği iftar programı ile Ramazan ayının anlam ve önemini hissettiriyor.

ŞOFÖR VE YOLCULARA İFTARİYELİK

Her yıl yapılan ve büyük ilgi gören iftar saatinde yolda bulunan şoför ve yolculara iftariyelik dağıtımı bu yılda devam ediyor. Bu kapsamda Doğanköy sapağında konuşlandırılan mobil mutfak tırı ile iftar saatinde yolda bulunan şoför ve yolculara sıcak yemek imkânı sunuluyor. Sıcak yemeklerini alan vatandaşlar acele etmeden iftarlarını bulundukları yerde açabiliyor.

REKLAM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

DEPREMZEDE AİLELERE ÖZEL İFTAR PROGRAMLARI

“Şehrime Hoş Geldin” programı ile Ordu’da misafir edilen depremzede aileler Kültür Otağı’nda düzenlenen iftar programlarında ağırlanıyor. İftar yemeği programının yanı sıra çocuklara özel Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu oyuncuları eşliğinde animasyon ve konserler ile çocukların eğlenceli bir Ramazan ayın geçirilmesi sağlanıyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler.

ENGELLİ, YAŞLI VE ÇOCUKLAR DA UNUTULMUYOR

Yine Ordu’da yaşayan engelli, yaşlı ve çocuk hizmetleri veren kurum ve dernek üyeleri de Ramazan ayında unutulmuyor. Depremzedelerin yanı sıra kurum ve dernek üyeleri de Kültür Otağı’nda düzenlenen Ramazan programları ile misafir ediliyor.

CAMİLERDE ÇOCUKLARA İKRAMLAR

Ramazan ayında dolup taşan camilerde çocuklar için de şeker ve çikolata ikramı yapılıyor. Altınordu ilçesinin belirli camilerinde yapılan etkinlikle kurulan stantlarda her gün çocuklara çikolata ve şeker ikram ediliyor.

REKLAM

ORDU DEPREM BÖLGESİNDE DE AKTİF

Öte yandan Ordu’da Ramazan boyunca çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgelerinde gönderilen ekip ve ekipmanlar ile de depremzedelerin yanında oluyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi sahur ve iftar yemeklerinin organizasyonundan çeşitli etkinlik ve hizmetlere kadar her türlü çalışmada faaliyet yürütüyor.

Adıyaman’da kardeşlik sofrası

11 ilde etkisini gösteren deprem afeti sonrası arama-kurtarma, temizlik, barınma gibi ihtiyaçlar için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatlarıyla bölgelere gönderilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaraları sarmaya devam ediyor. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte çalışmalarını daha da hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman’da iftar programları yürütüyor.

Depremzedelerin Ramazan’ı rahat geçirmesi adına Adıyaman Üniversite Yerleşkesi önünde 6 bin kişinin sorumluluğunu alan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, burada iftar organizasyonu gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu dev organizasyonla Adıyamanlılar iftar sofrasında ağırlanırken, dualar eşliğinde oruçlar açılıyor. İftar sonra ise Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ekiplerince hazırlanan tiyatro gösterisi başta çocuklar olmak üzere Adıyamanlıların hizmetine sunuluyor.

REKLAM

Karaismailoğlu’ndan Büyükşehir’e teşekkür

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından depremden etkilenen illerden bir olan Adıyaman’da kurduğu kardeşlik sofrasında oruçlar açıldı. Depremzedelerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bölgede gösterdiği başarılı çalışmalar dolayısıyla da Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Depremzedelerin Ramazan’ı rahat geçirmesi adına Adıyaman Üniversite Yerleşkesi önünde 6 bin kişinin sorumluluğunu alan Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilk iftar organizasyonunu başarıyla yürütüyor.

RAMAZAN YARALARI HIZLI SARACAK

Büyükşehir belediyesinin kurduğu kardeşlik sofrasında depremzedelerle birlikte oruç açan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan’ın manevi iklimi ile yaraları daha hızlı saracaklarını söyledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin üstlendiği görevleri çok iyi bir şekilde yerine getirdiğini aktaran ve teşekkürlerini ileten Bakan Karaismailoğlu, “Adıyaman ve diğer 10 ilimiz çok zorlu günler geçirdi. Bugün de Ramazan’ın manevi iklimi ile birlikte yaraları daha hızlı saracağız. Ordu Büyükşehir Belediyesine de göstermiş oldukları bu ilgiden ve vermiş oldukları katkıdan dolayı teşekkür ediyoruz. İyi ki varlar” dedi.

REKLAM

TIR sürücülerinin rotası değişmedi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, il dışına seyahat eden vatandaşlara ve iş nedeniyle yolculuk yapan uzun yol şoförleri için Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki giriş ve çıkış noktalarında geleneksel hale getirdiği iftar stantlarını bu Ramazan’da da kurdu. Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı ile birlikte gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. Ordu üzerinden yolculuk yapan sürücüler, kurulan dağıtım noktalarında oruçlarını açıyor. Büyükşehir’in bu uygulaması en çok uzun yol şoförü olan TIR sürücüleri ile şehirlerarası seyahat eden vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Çocuklar unutulmaz bir Ramazan yaşıyor

Yaptığı kültür sanat etkinlikleri ile Orduluların her daim beğenisini kazanan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel çocuklar için dolu dolu bir takvim hazırladı. Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından “Ramazan Çocuklarla Güzel” teması ile hazırlanan takvimde çocuklar eğlenceli etkinliklerde bir araya geliyor. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde çocuk yarışmalarından tiyatro oyunlarına, bilim şovlarından yüz boyamaya kadar birçok etkinlikle çocuklar unutulmaz günler geçiriyor.

REKLAM

Hilmi Güler.

Koruyucu ailelerde sevgi esaslı can bağı

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kültür Otağı’nda koruyucu aileler ve çocukların katıldığı iftar programı düzenledi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Koruyucu aileler sadece kan bağı değil aynı zamanda can bağı diye bahsettiğimiz sevgiyi esas alan bir müessese, bir kurum. Koşulsuz sevgileriyle çocuklarımızın hayatındaki değişimde en büyük pay sahibi olan yüce gönüllü tüm koruyucu ailelerimize müteşekkirim” dedi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yunus Özdaş, Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay ile çok sayıda aile ve çocuk katıldı.





Oruçlarını 5 dakika erken açtılar

REKLAM







