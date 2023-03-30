Haliliye Ramazan’da gönüllere dokunuyor

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla vatandaşların yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Ramazan ayında da desteklerini sürdürüyor.

“Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi Haliliye” sloganıyla Ramazan ayında hanelere yardımları ulaştıran ve kapıları çalan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Aşevi, Sosyal Market, Evde Bakım Hizmeti ve gıda kolisi desteğiyle vatandaşların yanında oluyor.

Şanlıurfa Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat.

İFTAR ÖNCESİ SICAK YEMEK DAĞITIMI

Haliliye’de yılın 365 günü hizmet veren aşevi, Ramazan ayının gelmesiyle de iftar öncesi kapı kapı dolaşarak sıcak yemek dağıtıyor. Vatandaşların yaptıkları başvuru sonrası komisyon tarafından yapılan incelemenin ardından belediye bünyesindeki aşevi hizmetinden faydalanan vatandaşlara, yılın her günü sıcak yemek ulaştırılıyor. Aşçılar tarafından günlük olarak hazırlanan yemekler, Ramazan ayında da sofralara ulaştırılmaya devam ediyor. Sefer taslarına doldurulan 3 çeşit yemek, ekipler tarafından kapı kapı dağıtılıyor. Ramazan Ayı ile birlikte devam eden günlük sıcak yemek dağıtımından ise 712 hanede 3 bin 248 vatandaş yararlanıyor.

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KAPILAR TEK TEK ÇALINIYOR

Belediyenin yıl boyu sürdürdüğü gıda paketi yardımı, Ramazan ayı dolayısıyla hanelere tek tek teslim ediliyor. İhtiyaç sahibi ailelerin başvurularının ardından yapılan kontroller neticesinde gerçekleştirilen yardımlar, Ramazan ayı dolayısıyla artırıldı. Temel gıdaların yer aldığı gıda kolileri, görevliler tarafından kapılar tek tek çalınarak hanelere ulaştırıldı. Görevli personeller mahalle mahalle gerçekleştirdiği gıda dağıtımı ile ilçe genelinde yaklaşık 23 bin haneye ulaştı.

YAŞLILARIN YÜZÜ ‘EVDE’ GÜLÜYOR

Haliliye Belediyesi, yürüttüğü ‘Evde Bakım Hizmeti’ni Ramazan ayı boyunca devam ettiriyor. 576 ailenin yararlandığı evde bakım hizmeti, yaşlıların yüzlerini güldürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın “Gönüllere Dokunacağız” anlayışıyla yürütülen sosyal yardım faaliyetleri ile ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Evde Bakım Hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Yapılan başvuru neticesinde komisyonca belirlenen 576 haneye Evde Bakım Hizmeti veriliyor. Tespit edilen hanelerde köşe bucak temizlik yapan ekipler, Ramazan ayında devam ettirdiği bu hizmet ile gönüllere dokunuyor. Yaşlı ve kimsesiz vatandaşların haneleri temizlenirken, 65 yaş üstü vatandaşların ise kişisel bakımları yapılıyor.

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ALIŞVERİŞLER SOSYAL MARKET’TEN

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları doğrultusunda sosyal destek programına kayıtlı ailelerin faydalandığı Sosyal Market ile Ramazan ayında aileler gıda ihtiyaçlarını buradan temin ediyor. Çeşitli hizmetleri ile özellikle ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, puan sistemiyle alışverişin yapıldığı Sosyal Market ile gönüllere dokunuyor. Komisyon tarafından yapılan inceleme sonucu sosyal yardım almaya uygun görülen aileler, Haliliye Belediyesi tarafından kendilerine verilen gıda kartı ile Sosyal Market’ten alışveriş yapıyor. Aileler, Ramazan ayında gıda ihtiyaçlarını Sosyal Market’ten sağlarken, temizlik malzemelerinin teminini de kartlarına yüklenen puan ile bu marketten alıyor.





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