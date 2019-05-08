Mevlana Müzesi’ne ziyaretçi akını

Her yıl yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turistin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Mevlana Müzesi ve yanındaki Mevlana Meydanı, bu yıl da binlerce kişiyi Ramazan’ın ilk gününde Kubbe-i Hadra’nın manevi atmosferi altında buluşturdu.

Ziyaretçilerden Turan Hamamcı, “Çanakkale’den geldim ve burada olmak çok güzel bir duygu. Bu tür manevi yerleri çok seviyorum. Herkesin buraları gelip görmesi gerekiyor” dedi.

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