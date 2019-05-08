Ramazan Mevlana Müzesine ziyaretçi akını
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Mevlana Müzesi’ne ziyaretçi akını

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesi, Ramazan’ın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​​Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin türbesi
​​Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin türbesi

Her yıl yurt içi ve yurt dışından milyonlarca turistin ziyaret ettiği Mevlana Müzesi, tarih, kültür ve inanç turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındırıyor.

Ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı Mevlana Müzesi ve yanındaki Mevlana Meydanı, bu yıl da binlerce kişiyi Ramazan’ın ilk gününde Kubbe-i Hadra’nın manevi atmosferi altında buluşturdu.

Ziyaretçilerden Turan Hamamcı, “Çanakkale’den geldim ve burada olmak çok güzel bir duygu. Bu tür manevi yerleri çok seviyorum. Herkesin buraları gelip görmesi gerekiyor” dedi.

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