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RAMAZAN HABERLERİ

Nikotin bandı orucu bozar mı?

Nikotin bandı orucu bozmaz. Fakat oruçlu iken sigara içilmediğinden orucu nikotin bandına tutturmamak da evlâdır.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nikotin bandı orucu bozar mı?
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BİR SORU BİR CEVAP / NEVİN MERİÇ

Nikotin bandı orucu bozmaz. Vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişki orucu bozar. Vücuda sürülen yağ, merhem gibi maddeler, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem yeme, içme ve beslenme anlamına da gelmemektedir. (Bak. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366-367). Bununla birlikte oruçlu iken sigara içilmediğinden orucu nikotin bandına tutturmamak da evlâdır.

Nikotin bandı orucu bozar mı?
RAMAZAN
Nikotin bandı orucu bozar mı?
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