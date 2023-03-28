Ramazana özel lezzet tezgahlardaki yerini aldı

Tokat’ta, Ramazan ayına özel lezzetler arasında yer alan nohut mayalı çörek, tezgahlardaki yerini aldı.Tokat’ta, Ramazan ayına özel lezzetler arasında yer alan çörek, tuzsuz ve şekersiz olarak doğal nohut mayasında yapılması nedeniyle yoğun olarak tercih ediliyor. Tokat’ta yılın 11 ayı simit ve yağlı pişiren fırınlar Ramazan ayında çörek üretiyor. Yaklaşık 12 saatte hamuru hazır hale geldikten sonra yoğrularak açılan çörekler şekil verilerek tavalara konuluyor. Taş fırınlarda yaklaşık 15 dakikada pişirilen çörekler iftar ve sahur sofralarını süslüyor. Yemekten sonra çay veya süt ile tüketilen çörekler hazmı kolaylaştırıyor.





Sade, cevizli ve kuru üzümlü olarak çeşitli boylarda satılan çörekler ilgi görüyor. İl dışına da siparişe göre kargo veya otobüslerle çörek gönderiliyor.Tokat çarşısında fırın işletmeciliği yapan Mustafa Tekin bu geleneğin asırlardır süregeldiğini belirterek, "Bu gelenek asırlardır gelen bir geleneğimizdir. Tokat’ a özel bir gelenektir. Başka il ve ilçelerde bulunmuyor. Biz bu çöreği nohut mayasından hazırlıyoruz. 12 saatte sıcak su ile mayalıyoruz. İçerisinde herhangi bir katkı maddesi yoktur” diye konuştu. Şeklinin tek tek nakış gibi işlenerek verildiğini belirten Tekin” Unumuzu hamur haline getirip nohut mayası ile mayalıyoruz daha sonrasında yaklaşık 5 saate kadar hamurumuz kabarıyor ve elimizle tek tek nakış gibi işleyerek şeklini vermiş oluyoruz. Daha sonra fırına atıp halka sunuyoruz. 8 ila 10 dakika arasında pişme süresi vardır ve yapımı çok zordur” diye konuştu. Bu özel nohut mayasının 12 ila 15 saat arasında oluştuğunu ve çöreğin şeker hastalarına da iyi geldiğini belirten Tekin” Bu özel nohut mayası 12 ila 15 saat arasında oluşuyor. Çöreğe talep ramazanda çok fazla oluyor. Çoğu şeker hastası tatlı gibi ürünler yiyemiyor. Bizim çökellerimizde tatlı ayarında olduğu için şeker hastaları tarafından da çöreğe talep oluşuyor. Şeker hastalarına hiçbir zararı bulunmuyor" diye konuştu.