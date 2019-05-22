STK temsilcileri aynı sofrada

İftara Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Türk Kızılayı Birinci Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Cengiz, TÜGVA Genel Başkanı Enes Emiroğlu, Önder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, Ensar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet Vakfı adına 29 Mayıs Üni. Rektorü Prof. Mustafa Sinanoğlu ve çok sayıda yönetici katıldı.
STK’LARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ
- STK’ların muhtaçlara ve eğitim yardımına ihtiyaç duyan öğrencilere çok büyük yardımları olduğunu belirten Ülker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bu çalışmaların milletimiz için çok büyük değeri olduğunu dile getirdi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ise milletin memleketin menfaatine çalışan kuruluşların her zaman yanında olacaklarını söyledi.