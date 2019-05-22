Ramazan STK temsilcileri aynı sofrada
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

STK temsilcileri aynı sofrada

Yıldız Holding, geleneksel iftar programında Sivil Toplum Kuruluşları başkanlarını bir araya getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Organizasyon sonrasında katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi.
Organizasyon sonrasında katılımcılar hatıra fotoğrafı çekildi.

İftara Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, Albayrak Grubu CEO’su Ömer Bolat, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücel Çelikbilek, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Türk Kızılayı Birinci Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, Deniz Feneri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Mehmet Cengiz, TÜGVA Genel Başkanı Enes Emiroğlu, Önder Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan, Ensar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet Vakfı adına 29 Mayıs Üni. Rektorü Prof. Mustafa Sinanoğlu ve çok sayıda yönetici katıldı.

STK’LARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ

  • STK’ların muhtaçlara ve eğitim yardımına ihtiyaç duyan öğrencilere çok büyük yardımları olduğunu belirten Ülker Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, bu çalışmaların milletimiz için çok büyük değeri olduğunu dile getirdi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ise milletin memleketin menfaatine çalışan kuruluşların her zaman yanında olacaklarını söyledi.

ABD Kongresi’nde ilk iftar
RAMAZAN
ABD Kongresi’nde ilk iftar
Silah sanayii savaş istiyor

Silah sanayii savaş istiyor

​Trump, kendisinin 'askeri-endüstriyel kompleks' tarafından savaşa zorlandığını iddia etti.
Taşucu Tersanesinin yapımıyeniden gündemde

​Türkiye, Kıbrıs'taki gelişmelere yanıtını Mersin'den verebilir.
YSK gerekçeyihemen açıklasın

YSK gerekçeyi
hemen açıklasın

​YSK, iptal kararının üzerinden 16 gün geçmesine rağmen gerekçeli kararını açıklamadı.
Mazotun<br>litresi 15 TL!

Mazotun
litresi 15 TL!

​CHP İstanbul adayının Beylikdüzü Belediyesi'ndeki israf tablosu ortaya çıktı.
İdlib ajan kaynıyor

İdlib ajan kaynıyor

​ÖSO'nun kurucu komutanı Albay Riyad Esad, Yeni Şafak'a konuştu.
Yapay zeka<br>ders oluyor

Yapay zeka
ders oluyor

​Açıklanan yeni eğitim sisteminin detayları ortaya çıkıyor.
Girişimcinin yeni<br>gözdesi öğrenci

Girişimcinin yeni
gözdesi öğrenci

​Yabancı öğrenci sınırlamasının kaldırılması girişimcileri harekete geçirdi.

Yine kimyasal kullandı

Yine kimyasal kullandı

​ABD, Esed rejiminin Suriye'nin kuzeyinde yeni kimyasal saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Rumlar<br>ateşle oynuyor

Rumlar
ateşle oynuyor

İki yıl içerisinde 8 sondaj yapacaklar.
Türkiye gemisinin yolcularıyız

Türkiye gemisinin yolcularıyız

Erdoğan, milletvekillerinin katıldığı iftar programında konuştu.
Yeni modelin detaylarını paylaştı

Yeni modelin detaylarını paylaştı

MEB yayınladı: Ziya Öğretmen Ortaöğretim Tasarımı'nı Anlatıyor
KKTC'de <br>anlaşmaya varıldı<br>

KKTC'de
anlaşmaya varıldı

İki parti koalisyon hükümeti kurulması için anlaştı.
İntihar kanıtı yok

İntihar kanıtı yok

Şule Çet davasında ikinci rapor yayınlandı.
Destek vermek <br>büyük yanlış!

Destek vermek
büyük yanlış!

Milli Görüş'ün duayen isimlerinden Saadet Partisi tabanına çağrı.
11 bin<br>personel alınacak

11 bin
personel alınacak

​Adalet Bakanı Abdulhamit Gül müjdeyi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.