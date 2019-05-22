Ramazan ABD Kongresinde ilk iftar
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

ABD Kongresi’nde ilk iftar

ABD Temsilciler Meclisi’nin Müslüman üyeleri Minnesota vekili İlhan Omar, Indiana vekili Andre Carson ve Michigan vekili Raşida Tlaib Kongre’de iftar verdi. Bu iftar, Amerikan Kongresi’nde düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beyaz Saray (Arşiv)
Beyaz Saray (Arşiv)

ABD Temsilciler Meclisi’nin Müslüman üyeleri Minnesota vekili İlhan Omar, Indiana vekili Andre Carson ve Michigan vekili Raşida Tlaib Kongre’de iftar verdi.

ABD merkezli sivil toplum kuruluşu Müslüman Hukukçular Derneği ile ortak düzenlenen program, Amerikan Kongresi’nde düzenlenen ilk iftar programı olarak tarihe geçti. Kongre’deki iftar programına, birçok Temsilciler Meclisi üyesinin yanısıra, çok sayıda Kongre çalışanı da katıldı.

  • Michigan vekili Tlaib, iftar öncesinde yaptığı açıklamada, "Bu iftarın ne kadar tarihi olduğunu anlamak oldukça önemli. Bu etkinlik uzun zamandır görünmüyor gibi görünen bir toplumun ayağa kalkmasıdır. Bizler korkuyu tetiklemek ve nefreti teşvik etmek için adaletsizce hedef alınıyoruz. Bu gece adalete, kucaklayıcılığa ve ait olma duygusuna bağlı olduğumuzu tekrar gösteriyoruz" diye konuştu.

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