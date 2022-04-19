Ramazan YediHilal Derneğinden Medine usulü iftar Tevazu iftarı
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YediHilal Derneğinden Medine usulü iftar: Tevazu iftarı

YediHilal Derneği tarafından düzenlenen geleneksel “Medine usulü iftar”, çok sayıda davetlinin katılımıyla Fatih’teki Şehzadebaşı Camii avlusunda gerçekleştirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YediHilal Derneğinden Medine usulü iftar: Tevazu iftarı
YediHilal Derneği tarafından düzenlenen Medine Usulü İftar’a katılanlar, ezanın okunmasıyla yere kurulan iftar sofralarında oruçlarını açtı. Mütvazi iftar sofrasında; çorba, pilav, kavurma, yoğurt, tatlı, zemzem ve hurma ikram edildi. İftar duasının ardından Sehzadebaşı Camisi’nde kılınan akşam namazıyla program sona erdi.

YediHilal Derneği tarafından düzenlenen geleneksel “Medine usulü iftar”, çok sayıda davetlinin katılımıyla Fatih’teki Şehzadebaşı Camii avlusunda gerçekleştirildi. Bu yıl 8’incisi düzenlenen iftar programı, Kuran’ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından programda konuşan YediHilal Derneği Genel Başkanı Salim Sarıyıldız, geleneksel iftardan iki yıldır uzak kaldıklarını fakat yine bir araya geldiklerini söyledi. Sarıyıldız, “Bu yıl iftarımızı yaptığımız caminin haziresinde, Üstad Sezai Karakoç medfun bulunuyor. Bizler bu seneki cami buluşmamızı onun aziz ruhuna dua ederek, ortaya koyduğu eşsiz diriliş mücadelesini, mefkuresini, duruşunu anarak idrak etmek istiyoruz” diye konuştu.

MEDİNE USULÜ İFTAR

Sarıyıldız, Şehzadebaşı’nda düzenlenen programa ilişkin şunları kaydetti: “2014’ten yaptığımız bu iftar programını birçok dernek ve STK örnek almaya başladı. Dernekçe başlattığımız cami avlusunda iftar programları giderek yaygınlaşamaya başladı. Türkiye’de Camii Merkezli Medine Usülü İftar programında öncü olmanın mutluluğu içerisindeyiz.”

ÜMİDİMİZ ARTTI

Medine Usülü iftar programına katılan vatandaşlar sadelik ve tevazudan yana olduklarını söylediler. İftar programına katılan Kahraman Güvendi “Günümüzde maalesef çok lüks iftarlar yapılıyor. Burada, çok mütevazi bir iftar yemeği vardı. Bize Medine’yi hatırlattı. Yerde yüzlerce kişi ile beraber iftar ettik. Çok güzeldi. İnşallah böyle iftarlar devam eder. Gençlerin bu alanları doldurduklarını görünce ülkemiz için ümidimiz arttı. Emeği geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

AYRI BİR BEREKET

İftara katılan Hicran Kaplan da, “Bu şekilde iftar yapmak, samimiyet bağlarının kurulmasına sebep oluyor. Geleneği devam ettirmek, uhuvveti, kardeşliği diri tutmak adına çok kıymetli. Yan yana, omuz omuza iftar açabilmek de çok güzel bir his ve ayrı bir bereket bizim için. Orucumu açarken Ahmet Murat’ın dizelerini hissettim: ‘Ekmek sıcak, Allah güzel, sen iyi’ diyor şair şiirinde. Müslüman olmanın, bir olmanın, birlik içerisinde olmanın, Allah’ı hissettirdiğini görmüş olduk. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” diye konuştu.

Yedi Hilal Derneği'nden 'Medine usulü iftar'
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Yedi Hilal Derneği'nden 'Medine usulü iftar'
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