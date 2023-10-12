Redmi 13C fiyatı ve özellikleri
Redmi 13C özellikleri
Redmi 13C ‘bin olası özellileri şöyle:
Dimensitylar: 164 x 76,1 x 8,9 mm (6,46 x 3,00 x 0,35 inç)
Gövde Malzemesi: Cam ön, plastik çerçeve, plastik arka
Ağırlık: 200gr
Mobil renkler: Yeşil, gümüş, gri
Ekran tipi IPS LCD'si
Ekran Dimensityu 6,78 inç
Ekran Çözünürlüğü 720 x 1600 piksel, piksel yoğunluğu inç başına 269 piksel
Ekran koruması Oranı (Aspect Ratio), 6 ekran-gövde oranı
Ekran Özellikleri 90 Hz yenileme hızı
Yonga Seti (Chipset) MediaTek Helio G99 - altı nanometre
CPU Çekirdeği Sekiz çekirdekli (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 ve 6 x 2,0 GHz Cortex-A55)
Grafik İşlemcisi (GPU) Mali-G52 MC2
Hafıza Kartı Desteği Evet
Bellek (RAM) 6 GB
Dahili Depolama 64 - 128 GB
Kamera: basit Çift
İlk 64 MP (geniş), f/1.8 diyafram
ikinci 2 MP (derinlik), f/2,4 diyafram
Batarya Kapasitesi 5000 mAh non amovible
Batarya Teknolojisi lityum polimer
Hızlı Şarj 18W
Redmi 13C fiyatı
Xiaomi Redmi 12C 128 GB 4 GB Ram (Xiaomi Türkiye Garantili) 5.349,16 TL. Redmi 13C fiyatının selefinin biraz üstünde olması bekleniyor.