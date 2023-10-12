Redmi Note 13 Pro, Xiaomi tarafından Eylül 2023'te piyasaya sürülen orta sınıf bir akıllı telefondur. 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç OLED ekrana, Snapdragon 7s Gen 2 işlemciye, 16 GB'a kadar RAM'e ve 512 GB'a kadar depolama alanına sahiptir. ve 67W hızlı şarjlı 5000mAh pil. Ön tarafta selfie ve görüntülü aramalar için 16 megapiksel kamera mevcut. Peki Redmi Note 13 Pro fiyatı ne kadar? İşte güncel Redmi model telefon fiyatı.