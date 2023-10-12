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Redmi 13C özellikleri ve fiyatı

Redmi 13C akıllı telefonun kısa süre önce tasarımı ortaya çıkarken, son paylaşılan bir rapor cihazın IMEI tabanında tespit edildiğini gözler önüne seriyor. Redmi 13C, 720 x 1600 piksel piksel çözünürlüğe ve 90 yenileme hızına sahip 6,78 inç IPS LCD ekrana sahip olması bekleniyor. MediaTek Helio G99 işlemciden güç alan telefon, 6 GB RAM, 64 ve 128 GB depolama alanına sahip. Peki Redmi 13C'de hangi özellik var? Redmi 13C fiyatı ne kadar?

16:52 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Redmi 13C fiyatı ve özellikleri

Redmi 13C fiyatı ve özellikleri

Redmi 13C, 23124RN87G model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı.
Redmi 13C’nin global sürümüne işaret edilirken model numarasının ilk dört hanesine bakıldığında ”2312” aralık ayında piyasaya sürülebileceği beklenilmekte.

Redmi 13C özellikleri

Redmi 13C ‘bin olası özellileri şöyle:

Dimensitylar: 164 x 76,1 x 8,9 mm (6,46 x 3,00 x 0,35 inç)

Gövde Malzemesi: Cam ön, plastik çerçeve, plastik arka

Ağırlık: 200gr

Mobil renkler: Yeşil, gümüş, gri

Ekran tipi IPS LCD'si

Ekran Dimensityu 6,78 inç

Ekran Çözünürlüğü 720 x 1600 piksel, piksel yoğunluğu inç başına 269 piksel

Ekran koruması Oranı (Aspect Ratio), 6 ekran-gövde oranı

Ekran Özellikleri 90 Hz yenileme hızı

Yonga Seti (Chipset) MediaTek Helio G99 - altı nanometre

CPU Çekirdeği Sekiz çekirdekli (2 x 2,2 GHz Cortex-A76 ve 6 x 2,0 GHz Cortex-A55)

Grafik İşlemcisi (GPU) Mali-G52 MC2

Hafıza Kartı Desteği Evet

Bellek (RAM) 6 GB

Dahili Depolama 64 - 128 GB

Kamera: basit Çift

İlk 64 MP (geniş), f/1.8 diyafram

ikinci 2 MP (derinlik), f/2,4 diyafram

Batarya Kapasitesi 5000 mAh non amovible

Batarya Teknolojisi lityum polimer

Hızlı Şarj 18W

Redmi 13C fiyatı

Xiaomi Redmi 12C 128 GB 4 GB Ram (Xiaomi Türkiye Garantili) 5.349,16 TL. Redmi 13C fiyatının selefinin biraz üstünde olması bekleniyor.



#Redmi
#Redmi 13C
#Redmi 13C özellikleri
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