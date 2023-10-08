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Zarafetiyle göz kamaştıran Redmi Pad SE teknik özellikleri

Zarafetiyle göz kamaştıran Redmi Pad SE özelliklerinin yanında fiyatı da merak konusu. Cihaz, 11 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü Full HD+ (2000 x 1200 piksel) ve yenileme hızı 90 Hz. Cihazın işlemcisi Qualcomm Snapdragon 680. 4, 6 veya 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut. İşte Redmi Pad SE özellikleri ve fiyatı.

13:58 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Redmi Pad SE özellikleri ve fiyatı

Redmi Pad SE özellikleri ve fiyatı

Pad, Xiaomi tarafından tasarlanan, pazarlanan ve üretilen bir Android tablet bilgisayardır. Redmi Pad SE, fiyatına göre iyi bir performans sunan bir cihaz. Günlük kullanım için uygun bir seçenek.

Redmi Pad SE özellikleri

Cihaz, 11 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü Full HD+ (2000 x 1200 piksel) ve yenileme hızı 90 Hz. Cihazın işlemcisi Qualcomm Snapdragon 680. 4, 6 veya 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut.

Kamera tarafında ise cihazın arkasında 8 MP ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 5 MP kamera yer alıyor. Cihaz, Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor ve 8000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Redmi Pad SE'nin Türkiye'deki satış fiyatı 3.999 TL'den başlıyor.

İşte cihazın öne çıkan özellikleri:

  1. 11 inç IPS LCD ekran
  2. Qualcomm Snapdragon 680 işlemci
  3. 4, 6 veya 8 GB RAM
  4. 128 GB depolama alanı
  5. 8 MP arka kamera
  6. 5 MP ön kamera
  7. Android 13 işletim sistemi
  8. 8000 mAh batarya

Redmi Pad SE ne kadar?

Redmi Pad SE 6.099 TL

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