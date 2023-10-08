Redmi Pad SE özellikleri ve fiyatı
Redmi Pad SE özellikleri
Cihaz, 11 inç IPS LCD ekrana sahip. Ekran çözünürlüğü Full HD+ (2000 x 1200 piksel) ve yenileme hızı 90 Hz. Cihazın işlemcisi Qualcomm Snapdragon 680. 4, 6 veya 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı seçenekleri mevcut.
Kamera tarafında ise cihazın arkasında 8 MP ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 5 MP kamera yer alıyor. Cihaz, Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor ve 8000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.
Redmi Pad SE'nin Türkiye'deki satış fiyatı 3.999 TL'den başlıyor.
İşte cihazın öne çıkan özellikleri:
- 11 inç IPS LCD ekran
- Qualcomm Snapdragon 680 işlemci
- 4, 6 veya 8 GB RAM
- 128 GB depolama alanı
- 8 MP arka kamera
- 5 MP ön kamera
- Android 13 işletim sistemi
- 8000 mAh batarya
Redmi Pad SE ne kadar?
Redmi Pad SE 6.099 TL