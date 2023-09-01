Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Roma, İtalya Serie A 3. haftasında evinde lider Milan’ı konuk ediyor. Kiralık olarak renklerine bağladığı Romelu Lukaku ile kadrosunu güçlendiren Roma, Milan’a karşı ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Peki, Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detaylar.
ROMA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ROMA - MİLAN MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ROMA
1 Rui Patricio
6 Chris Smalling
14 Diego Llorente
23 Gianluca Mancini
43 Rasmus Kristensen
4 Bryan Cristante
7 Lorenzo Pellegrini
16 Leandro Paredes
59 Nicola Zalewski
11 Andrea Belotti
21 Paulo Dybala
MİLAN
16 Mike Maignan
2 Davide Calabria
19 Theo Hernandez
23 Fikayo Tomori
28 Malick Thiaw
8 Ruben Loftus-Cheek
11 Christian Pulisic
14 Tijjani Reijnders
33 Rade Krunic
9 Olivier Giroud
10 Rafael Leao