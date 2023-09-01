Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Kariyerinde birçok dev kulüpte forma giyen 30 yaşındaki golcü futbolcu Romelu Lukaku yeni takımına imzayı attı. Kariyerinin zirvesini yaşadığı Inter’de 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası kazanmış, ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de final oynadı. Dünyaca ünlü golcü Lukaku, çıktığı 589 maçta 280 gol ve 93 asist kaydetti. Peki, Romelu Lukaku hangi takıma transfer oldu, ne kadar maaş alacak? İşte detaylar.