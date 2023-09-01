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Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya Serie A 3. haftasında Roma evinde Milan’ı konuk ediyor. 2023-2024 sezonuna istediği başlangıcı yapamayan Roma oynadığı 2 maçta 1 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Milan ise 2 galibiyet alarak 6 puanla İtalya Serie A’da liderliğe ulaştı. Roma evinde zorlu rakibi karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:27 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Roma, İtalya Serie A 3. haftasında evinde lider Milan’ı konuk ediyor. Kiralık olarak renklerine bağladığı Romelu Lukaku ile kadrosunu güçlendiren Roma, Milan’a karşı ligdeki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. Peki, Roma - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç detaylar.

ROMA - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İtalya Serie A 3. haftası Roma - Milan maçı bu akşam saat 21.45’de başlayacak. Maç
S SPORT PLUS
ve
S SPORT 2
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ROMA - MİLAN MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ROMA

1 Rui Patricio

6 Chris Smalling

14 Diego Llorente

23 Gianluca Mancini

43 Rasmus Kristensen

4 Bryan Cristante

7 Lorenzo Pellegrini

16 Leandro Paredes

59 Nicola Zalewski

11 Andrea Belotti

21 Paulo Dybala

MİLAN

16 Mike Maignan

2 Davide Calabria

19 Theo Hernandez

23 Fikayo Tomori

28 Malick Thiaw

8 Ruben Loftus-Cheek

11 Christian Pulisic

14 Tijjani Reijnders

33 Rade Krunic

9 Olivier Giroud

10 Rafael Leao

ROMA - MİLAN CANLI SKOR

İTALYA SERİE A PUAN DURUMU


#Roma
#Milan
#İtalya Serie A
#Lukaku
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