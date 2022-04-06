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Özgün UEFA Şampiyonlar Liginde Yarı Finale Adım Adım İşte kalan maçların tarihleri
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Adım Adım! İşte kalan maçların tarihleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. Devler liginde yarı final maçlarının ne zaman oyananacağı merak kazandı. Pek, UEFA Şampiyonlar ligi Yarı Final maçları ne zaman ve nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şampiyonlar Ligi Yarı Final Maçları Ne Zaman, Nerede Oynanacak?
şampiyonlar ligi maçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında çeyrek finaller 2 karşılaşmayla başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANÇ MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek finalde rövanş mücadeleleri ise 12-13 Nisan tarihlerinde yapılacak.

REAL MADRID - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Chelsea maçı 27 Nisan Salı günü saat 22:00'de beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

VİLLARREAL- BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN?

Villarreal-Bayern Münih Maçı, 06 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Villarreal ve Bayern Münih, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçı, Villareal'da, Ceramica Stadyumu'nda oynanacak. Villarreal ile Bayern Münih arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, cbcsport.tv, Exxen kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi yarı final maçları, 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından St. Petersburg kentinden alınan 2022 Şampiyonlar Ligi finaline Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France ev sahipliği yapacak.





UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Maç Sonuçları: Liverpool 3- 1 Benefica / Manchester City 1- 0 Atletico Madrid
ÖZGÜN
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Maç Sonuçları: Liverpool 3- 1 Benefica / Manchester City 1- 0 Atletico Madrid
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