UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Yarı Finale Adım Adım! İşte kalan maçların tarihleri... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçlarında Liverpool, Benfica'yı 3-1, Manchester City de Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti. Devler liginde yarı final maçlarının ne zaman oyananacağı merak kazandı. Pek, UEFA Şampiyonlar ligi Yarı Final maçları ne zaman ve nerede oynanacak? İşte ayrıntılar...

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