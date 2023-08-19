, bu transfer döneminde 24 oyuncusuyla yollarını ayırırken, kadro dışı bulunun 5 futbolcusu da kendisine kulüp arıyor. Kırmızı-beyazlılarda sözleşmesi devam eden 21 oyuncu da başka takıma gitti. Kadro dışı bulunan oyunculardan 5’inin de kendisine takım arama çalışmaları devam ediyor. İşte detaylar.