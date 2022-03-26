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SAS açılımı nedir: SAS timi nedir, SAS komandosu nasıl yetişir, görevi nedir?

Bugün İstanbul Boğazı'nda Ukrayna’nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin görülmesi endişeye yol açtı. Boğaz'da çalışma yapan SAS komandosu gündeme geldi. Mayının etkisiz hale getirilmesinde görev alan SAS timinin görevleri, SAS açılımı, SAS komandosunun ne iş yaptığı merak kazandı. Peki, SAS ne demek, SAS timi kimlerden oluşur, SAS komandosu görevleri nelerdir? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SAS açılımı nedir? SAS komandosu ne iş yapar, SAS timi görevleri
sas timi

Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukraynalılar tarafından Odessa açıklarına döşenen mayınlarda kopmalar meydana geldiğini ve bu mayınların İstanbul Boğazı'na kadar sürüklenebileceğini belirtmişti. Bu haberlerin ardından bugün İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yabancı cisim hareketliliği yaşandı. Sarıyer Türkeli Demirleme Sahası'nda sivil ticari gemidekilerin fark ettiği ve mayına benzetilen cisim için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Denizin yüzeyindeki cismin incelenmesi işlemine, helikopterler de havadan destek verdi.

SAS KOMANDOSU NEDİR, SAS’IN AÇILIMI NE DEMEK?

Sualtı Savunma Grup Komutanlığı veya SAS, Türk Deniz Kuvvetleri personeli olan subay ve astsubayların arasından seçilen, yetenekli askerlerden oluşan teknik bir birliktir.

SAS KOMANDOSUNUN GÖREVİ NEDİR?

Sualtı Savunma'nın (SAS) görevleri sabotaj , tuzaklama kıyı savunma operasyonları çerçevesinde, mayın veya patlamamış torpidoların imhası, sualtı engellerinin imhasının yanı sıra, terörle mücadele kapsamında el yapımı patlayıcıları imha etmektir. SAS birliğinin ana üssü Beykoz'daki Kurtarma ve Sualtı Komutanlığıdır.

SAS Komutanlığı, 1964 yılında İskenderun'da, Navy EOD (ABD Patlayıcı Uzmanları) ile San Diego'da yapılan ortak eğitim sonucunda oluşturuldu. SAS'ın orijinal adı Su Altı Müdafaa (SAM) birimidir . Üst komutanlıkları ise Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı (KSK) ismini taşımaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kıbrıs'a düzenlenen harekâtın bir bölümünde yer aldılar.

Hendek Operasyonları ,Fırat Kalkanı Harekâtı, Zeytin Dalı Harekatı, Barış Pınarı Harekâtı gibi önemli operasyonlara katılarak birçok mayın ve el yapımı patlayıcının imhasını gerçekleştirmişlerdir.

Libya'da Hafter güçlerinin çekildiği bölgelerde sivillerin zarar görmemesi için kurulan EYP tuzakları ve mayınların temizlenmesinde görev almışlardır.

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