Göstermelik mutabakat

Kılıçdaroğlu’nun seçim meydanlarında dile getirdiği “KHK’lılara kamuya dönüş, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması” vaatleri ile “PYD’nin ismi, yurt dışı operasyonlar için tezkere” gibi kritik başlıklara hiç girilmedi. Özdağ ile Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı bileşenleri adına imza koyduğu protokolde Zafer Partisi’nin gönlü hoş tutulmaya çalışılarak HDP’nin desteğinin devamı amaçlandı.

TEZKERELER NE OLACAK?

“HDP'ye yerel yönetimler konusunda özerklik, kayyum atmalarını sonlandırma, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya özgürlük” vadeden Kılıçdaroğlu ile Özdağ arasındaki protokolde sınır ötesi operasyonlar ve tezkereler dışarıda tutuldu. FETÖ ile mücadeleye yer verilen ancak KHK'lıların göreve iadesinin önüne geçilmesinin taahhüt altına alınmadığı protokolde, “Bütün terör örgütleri ile etkin ve kararlı mücadele edileceğinin” ifade edilmesine karşın bu sürecin nasıl yürütüleceğine değinilmedi.

KAYYUMLARA HDP AYARI

Protokolde, kayyum uygulaması 'yargı kararına' bağlanarak, terörle iltisaklı yerel yöneticilerin hakkında yargı kararı verilene kadar görevde kalmasının önünü açıldı. Protokolde yer alan bu hüküm, kayyumlar konusunda HDP'yi gözeten bir adım olarak değerlendirildi. İmzalanan metinde “Terörle mücadele çerçevesinde, terörle bağlantısı hukuki kanıtlarla sabit olan mahalli idare yöneticileri yerine devlet görevlileri ataması uygulamasına yargı kararı çerçevesinde devam edilecektir” denildi.

HDP İÇİN ÖZERKLİK UMUDU

Protokolde PKK ile etkin mücadele edileceği ifade edilse de örgütün Suriye kolu olan PYD'ye herhangi bir atıf yapılmadığı gibi terörle mücadele konusunda yurt dışı operasyonların yapılması için Meclis'ten geçirilmesi gereken tezkerelere de hiç değinilmedi. Türkiye'nin milli ve üniter devlet yapısını hedef alan hiçbir siyasi ve hukuki düzenlemeye izin verilmeyeceğine dikkat çekilen protokolde, Kılıçdaroğlu tarafından HDP'ye vadedilen yerel yönetimler özerklik konusuna da hiç girilmedi. HDP'ye verilen yerel yönetimlere özerklik vaadi için açık kapı politikası sürdürmek isteyen Kılıçdaroğlu, HDP'nin umudunu diri tutmaya özen gösteriyor.

TERÖRLE MÜCADELEDE BATI MODELİ İLE DEVAM

Mutabakat metninde terörle mücadelede, BM, Avrupa Konseyi ve AGİT gibi uluslararası örgütlerin çerçeve metinlerini esas alacağını duyuran 6'lı Masa, Özdağ ile imzalanan protokolde, “Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir” ifadelerinin kullanılmasına karşın Batılı kurum ve kuruluşların Türkiye'nin iç işlerine karışmayacakları taahhüt de alınmadı.

Mesafe kalkarsa ittifak bozulur

İki lider kararı kamuoyuna duyururken, Zafer Partililer arasında da HDP çekincesi dile getirildi. HDP’nin seçimlere girdiği Yeşil Sol Parti ile de araya mesafe koyulmasını isteyen Zafer Partililer, böyle bir durum olmaması durumunda ittifakın dağılabileceği uyarısını yaptı.







