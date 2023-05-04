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İçişleri Bakanı Soylu: Tarihin en kötü İçişleri Bakanı olarak tarihe geçmişsin

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirerek, "Ömründe 5.5 ay İçişleri Bakanlığı yapamamışsın. Eline yüzüne bulaştırmışsın, becerememişsin, gerçekleştirememişsin. Sana bir imkan sunmuşlar. Ve tarihin en kötü İçişleri Bakanı olarak tarihe geçmişsin. Şimdi sen dünya liderine, oradan laf yetiştiriyorsun" dedi.

17:51 . 4/05/2023 Perşembe
DHA
Bakan Soylu, Beyoğlu Hasköy mahallesinde partililerle buluştu.

Bakan Soylu, Beyoğlu Hasköy mahallesinde partililerle buluştu.

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu Beyoğlu Hasköy mahallesinde partililerle buluştu. Süleyman Soylu'ya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan eşlik etti.

Soylu, “TOGG'u beğendiniz mi ?" diyerek sözlerine başladı. Süleyman Soylu, "Kılıçdaroğlu çatlamış mıdır bay bay Kemal? Çatlamış mıdır bay bay Kemal? Şimdi diyorlar ki ‘Bay bay Kemal'e bu arabadan niye vermediniz? O da binseydi.’ Bay bay Kemal, bu arabaya ona teslim etsen akşama kadar egzozu nerede diye arar. Arar mı? Ona bir kere arabanın elektrikli olduğunu anlatamayız. Doğru mu? Bay bay Kemal el frenini arar, öyle mi? Bir de Allah korusun, Bay bay Kemal bu arabayı aldığı zaman ne yapar biliyor musunuz? Allah muhafaza ilk önce Selo ile  Apo'yu bindirmeye çalışır bu arabaya. Doğru mu? Onun aklı öyle çalışıyor çünkü onlar başka türlü çalışmıyor" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi
Kılıçdaroğlu HDP ile kolkola miting yaparken Akşener PKK'nın silahlı örgüt olduğunu söyledi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğini alenen açıklamasından sonra Yedili Masa'nın ortaklarından olan İYİ Parti cephesinden terörle mücadele ile ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Van'da HDP flamaları eşliğinde konuşurken Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da alandakileri terör örgütü yandaşlarının sıklıkla kullandığı 'zafer' işareti ile selamlamıştı. Türkçülük Günü Programı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise PKK'nın siIahlı bir örgüt olduğunu söyledi. Akşener, "Ülkeyi bölmek isteyen bir örgüttür ve her gelen iktidarın mücadele etmesi gereken bir örgüttür" ifadelerini kullandı.

"Ömründe 5.5 ay İçişleri Bakanlığı yapamamışsın"

Soylu, “Şimdi Türkiye'yi bu istikrardan ayırmaya çalışıyorlar. Yıllarca bu ülkede koalisyonların hep beraber sıkıntısını çektik. Hep beraber pazarlıklar yaptılar, at pazarlıkları gibi sandalye pazarlıkları yaptılar. O bakanlık senin olacak, o bakanlık benim olacak. O genel müdürlük senin olacak, o genel müdürlük benim olacak. Milletin derdi, umurunda olmayanlar kendi koltuk hesaplarını yaptılar. Meral Akşener var onu biliyorsunuz değil mi? Hayır herşeyi anlıyorum da. Tayyip Erdoğan'a laf söylemesinden ne murat ediyor onu anlamıyorum. Tayyip Erdoğan kim, sen kimsin ? Ömründe 5.5 ay İçişleri Bakanlığı yapamamışsın. Eline yüzüne bulaştırmışsın, becerememişsin, gerçekleştirememişsin. Sana bir imkan sunmuşlar. Ve tarihin en kötü içişleri bakanı olarak tarihe geçmişsin. Şimdi sen dünya liderine, oradan laf yetiştiriyorsun" şeklinde konuştu. 

"Bizim İttifakımız, Türkiye Yüzyılının kapısını açacak ittifaktır"

Bakan Soylu, “Bizim ittifakımız, hesap ittifakı değildir. Bizim ittifakımız, al ver ittifakı değildir. Bizim ittifakımız, öyle sandalye bölüşmek, bakan bölüşme ittifakı değildir. Bizim ittifakımız, bize Selçuklu'nun bıraktığı, bize Osmanlı'nın bıraktığı, bize Düvel-i Muazzama'nın bıraktığı, bize Mevlana'nın bıraktığı, Sultanımız Eyüp Sultan’ın bıraktığı, Hacı Bektaş-ı Veli’nin bıraktığı ve bütün Türkiye’nin değerler ittifakıdır. Türkiye Yüzyılı’nın kapısını açacak ittifaktır" diyerek sözlerini noktaladı.

#Süleyman Soylu
#Meral Akşener
#AK Parti
#İstanbul
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