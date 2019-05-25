İşi hırsızlara bırakmayız

Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camii'nde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından verilen hutbenin ardından cuma namazı kılındı. Namazın ardından Erbaş tarafından okunan duadan sonra kurdele keserek caminin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, vatandaşlara hitap etti. Ramazanın mübarek olması temennisinde bulunan Erdoğan, cuma gününde açılan caminin Eyüpsultan'a ve tüm Müslümanlara hayırlı olmasını diledi. Külliyenin maksadına uygun kullanılması temennisini dile getiren Erdoğan, Eyüpsultan'a güzel bir eser kazandırılmış olduğunu belirterek, Allah'tan Torun ailesinin sadaka-i cariyesini kabul etmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan'daki Hacı Osman Torun Camii'nin açılışına katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açılışta dua okudu. Daha sonra kurdele kesilerek caminin açılışı gerçekleştirildi.

BU İŞİN HAKKINI VERİN

Caminin yer aldığı bölgenin yoğun şekilde geliştiğini anlatan Erdoğan, Osmanlı'dan beri kültürde önce merkezde camiler ve mescitlerin yer aldığını, sonrasında binaların yapıldığını ancak burada önce binalar, sonrasında da caminin inşa edildiğini kaydetti. Erdoğan, caminin erkek-kadın mescidi ve konferans salonuyla adeta bir külliye gibi faaliyette bulunacağını dile getirerek, etrafının da Selçuklu mimarisinin güzel bir örneğinin teşkil ettiğini söyledi. Erdoğan, başta müftülük olmak üzere görev yapacakların bu işin hakkını vermeleri gerektiğini söyledi.

İSLAM ÜLKELERİNDE SIKINTILAR YAŞANIYOR

Erdoğan, sıkıntılı bir ramazan geçirildiğini vurgulayarak, Suriye'de, Arakan'da, Afganistan'da ve Libya'da olsun tüm İslam ülkelerinde ne yazık ki sıkıntılar yaşandığını söyledi. Bu sıkıntıların da aşılması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti: "Şimdi önümüzde bir ay sonra ülkemizde de biliyorsunuz sandık var. Herhalde bu sandığın hakkını vereceğiz. İnşallah hırsızlara bu işi bırakmayacağız. Değil mi? Kendi kültürlerinde şu gördüğünüz anlayışın olmadığı kişilere bunu bırakmayacağız. Gece gündüz çalışarak inşallah bu işin hakkını verelim diyorum ve ülkemizde demokrasi zaferiyle bu işi noktalayalım."

REKLAM

Ticaride ÖTV indirimi uzayacak

Düşük faizli kredilerle her zaman esnafın yanında olduklarını söyleyen Erdoğan, esnafa ÖTV müj- desi verdi: “Ticari araçların yenilenmesi için ÖTV sıfırlamıştık. Önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de gerekirse uzatabiliriz”

Şaibe yargı kararıyla sabit

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da esnaflarla iftarda bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, İstanbul seçimleri üzerindeki vahim şüphelierin şaibenin yargı kararıyla kesinleştiğini söyledi. Sandıklara sahip çıkma konusunda hataları olduğunu belirten Erdoğan, “Peki hırsızın hiç mi suçu yok?” dedi.

SAYIMA KARŞI ÇIKTILAR

Yüksek Seçim Kurulu bazı ilçe ve beldelerle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığıyla ilgili yenileme kararı verdi. Önceki gün bu kararın gerekçeleri yayınladı. İstanbul’da 31 bin 186 sandığın 754’ünün başkanları kanuna aykırı şekilde atanmıştır, hırsızlık burada çalma burada. Sandık kurulu başkanları seçim sonucuna etki edebilecek yetkiyle hareket edebilecek kişilerdir. Bu sandıklardaki seçmen sayısı 212 binin üzerindedir, niye sayıma yaklaşmadınız. Seçimi kazandığı ilan edilen adayla, ikinci sıradaki aday arasında fark 13 binlere kadar indi. Burada şaibe var, şüphe var demektir. Üstelik YSK’nın resmen tespitini yaptığı tek sorun bu değildi. Gerekçeli karara göre, İstanbul genelinde 18 sandığın sayım döküm cetveli bulunamamıştır, 90 sandığın sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanmadığı için güvenirliğini yitirmiştir. Toplam 108 sandığın içindeki 30 bin üzerinde oy yok hükmünde sayılmıştır. Bir kez daha tekrarlıyorum, iki adayın arasındaki oy farkı, 13 bin 729. Sandık kurulu üyeleriyle sandıklarıyla ilgili bu iki mesele birbiriyle değerlendirilince birinde 212 bin diğerinde 30 bin oy şüpheli hale gelmektedir. Birileri bu karar sebebiyle hem YSK, hem de AK Parti’ye birileri yükleniyor, saldırıyor, hakaret ediyor.

HIRSIZIN HİÇ Mİ SUÇU YOK

Bu kesimler ortaya çıkan tablo karşısında bizim ne yapmamızı bekliyorlar. İstanbul halkının 212 bin diğer yandan 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık? Hadi diyelim ki, bu durumun ortaya çıkmasında sandıklara sahip çıkamadığımız için eksiğimizin ve hatamızın payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok. AK Parti’ye verdiği oyları gasp edenlerin hiç mi kabahati yok? Çünkü YSK ve AK Parti’ye saldıranların hiçbirinin dönüp de sandıklardaki oyların şaibeli hale gelmesine yol açanlara tek kelime ettiklerini duymadım. Ortada yargı kararıyla kesinleşen vahim şüpheler varken, seçimin yenilenmesine karşı çıkılmasını manidar görüyorum.



