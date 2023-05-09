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Seçim

Osmanlı Ocakları Başkanı Canpolat'tan İYİ Parti seçmenine çağrı: Gelin ülkemize ve cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “Biz 14 Mayıs’ta sandığa gidip Cumhurbaşkanı adaylarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğiz. Siyasi parti oyumuzu da Adalet ve Kalkınma Partisi’nden yana kullanacağımızı arz etmek isterim. Millet İttifakı’nın diğer siyasi parti liderleri ve onlara gönül vermiş bütün üyelerine, seçmenlerine seslenmek isteriz. Böylesine kutlu, böylesine güzel bir atmosferi gelin hep beraber yıkmayalım, gelin ülkemize sahip çıkalım” dedi.

16:43 . 9/05/2023 Salı
DHA
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı ve Ocak Partisi Kurucusu Kadir Canpolat, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

'AK Parti'den yana oy kullanacağız'

Canpolat, “14 Mayıs’ta yapılacak olan 2023 yeni ‘Türkiye Yüzyılını’ inşa etmek için hep beraber hareket etme kararı aldık. Ülkemizde dış devletlerin kirli oyunlarını görüyoruz. Seçime giderken bu kirli oyunu bozmak için bir karar aldık. Bu kararımız ile tüm ulusumuza seslenmek isteriz ki, bu dönemde özellikle Türk devletinin ve milletinin istikrarı, huzuru ve ferahı için Ocak Partisi üyeleri, Osmanlı Ocakları teşkilatları ve 72 il başkanımız ile 436 ilçe başkanımızla istişareler yaptık. Ocak Partisi’nin kurucuları ile bir araya geldik. Ortak aldığımız karar şudur ki, biz 14 mayısta sandığa gidip Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğiz. Siyasi parti oyumuzu da Adalet ve Kalkınma Partisi’nden yana kullanacağımızı arz etmek isterim. Bunun çok açık nedeni var. Ülkemizde Millet İttifakı’na emanet edilemeyeceğini düşündüğümüz bir ülke yönetimi var. İçeride ve dışardaki Yeni Türkiye Yüzyılının önüne geçmek isteyen, Türkiye’nin istikrarını baltalamak isteyen, Türkiye’yi dış devletler önünde mahcup etmek isteyen, Türkiye’nin büyümesini engellemek isteyenler var. Sayın Biden’ın söylemiş olduğu ‘Türkiye’deki müttefiklerimizle Erdoğan’ı indireceğiz’ açıklamasına karşı bizlerde Cumhurbaşkanımızın yanında ölümüne yer alıp, bu Türkiye’nin yeni yüzyılında bir müdafaa eri gibi hem oy kullanacağız hem de Cumhurbaşkanımıza destek vereceğiz ve AK Parti’den yana da sandığa gidip oy kullanacağız” diye konuştu.

İYİ Parti seçmenine çağrı

Canpolat, “Henüz geç kalınmamıştır. Millet İttifakı’nın diğer siyasi parti liderleri ve onlara gönül vermiş bütün üyelerine, seçmenlerine seslenmek isteriz ki, böylesin kutlu, böylesine güzel bir atmosferi gelin hep beraber yıkmayalım, gelin ülkemize sahip çıkalım. Ülkemizin yerli ve milli lideri olan sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkalım. AK Parti’mize oy verelim. Sandıkları patlatalım ki, Türkiye düşmanları Türkiye’deki müttefikliği, kardeşliği, birliği, beraberliği görsün. Gelin hep beraber Türkiye’mizi birlikte yönetelim. 14 Mayıs’ta ilk turda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapalım. Ocak Partisi bütün yerli, milli olan özellikle de İYİ Parti’deki küskün kardeşlerimizi partisine davet etmektedir. Derhal bu yanlıştan geri dönülmesi gerekir. Gelin kendi devletinizin, milletinizin birlik ve bütünlüğüne siz de dahil olun. Güzel ülkemizi hep beraber yönetelim. Şuurlu davranan herkesi Cumhur İttifakı’na ve Cumhurbaşkanımıza oy vermeye davet ediyorum” dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs seçim mesajı: Pazar günü evlatlarımız adına önemli bir karar vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs seçim mesajı: Pazar günü evlatlarımız adına önemli bir karar vereceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde 55 bin kişiye seslendi. Erdoğan, "14 Mayıs'tan zaferle çıkmak zorundayız. Pazar günü evlatlarımız adına önemli bir karar vereceğiz; ya eser siyaseti ya da yıkım siyaseti" dedi. Yedili Masa'ya 'Bunlar ne yerli ne milli öyleyse bu hesabı milletim soracak' diyerek tepki gösteren Erdoğan, "Kelebek ömürlü koalisyon günlerine dönmemek için hepimize görev düşüyor" açıklamasında bulundu. Vatandaşları sağduyulu olmaya davet eden Erdoğan, "Siyasi ikballeri uğruna sizi galeyana getirmeye çalışanlara fırsat vermeyin. Tepkinizi sandıkta gösterin" ifadelerini kullandı.




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