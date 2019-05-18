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Seçim PKKdan CHPye yeni ültimatom
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2019 YEREL SEÇİMİ

PKK'dan CHP'ye yeni ültimatom

31 Mart’ta başta İstanbul, Ankara ve İzmir’de CHP’ye destek veren HDP ve PKK şimdi karşılığını istiyor. HDP, ana muhalefet partisinden PKK elebaşı Öcalan’ın cezaevindeki şartlarını gündeme getirmesini istedi. Kandil de “CHP bir adım atmazsa desteklemeyiz” mesajı verdi.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Nurettin Demirtaş
Nurettin Demirtaş

Terör örgütü PKK’nın siyası kanadı HDP, CHP’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan konusunda adım atması için baskı yapıyor. HDP, seçimlerde verdiği desteğe karşılık CHP’nin yanı sıra İYİ Parti’yi de Öcalan lehine açıklama yapması konusunda köşeye sıkıştıyor. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, “Bir an evvel her hükümlünün sahip olduğu hakları, İmralı’da bulunan hükümlüler için de kullanılabilir hale getirin. CHP ve İYİ Parti’ye sormak istiyoruz: Öcalan avukatlarıyla ve ailesiyle görüşebilmeli, hukuk uygulanmalı cümlesini kurmak sizin açınızdan bu kadar zor mu? Siz muhalefet partisisiniz, iktidarın keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına itiraz etmeyecekseniz, neye itiraz edeceksiniz?” dedi.

Hakkı Saruhan Oluç

TEK KELİME ETMİYORSUNUZ

Seçimlerin yenilenmesi kararından sonra terör örgütü PKK’nın yayın organı Yeni Özgür Politika’ya yazı yazan PKK’lı firari terörist Nurettin Demirtaş ise “Bu yeni durum karşısında HDP’nin önceki stratejisini koşulsuz sürdürmesi CHP’nin işine gelir, fakat CHP’nin seçimden sonraki tutumu özellikle de tecrit, açlık grevleri karşısındaki sessizliği birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir. Bunlar görmezden gelinebilir mi? Tecridin kaldırılmasına dair tek kelime etmeyen bir CHP’yi Kürt halkı desteklemeyebilir. CHP Kürt oylarını çantada keklik görmemelidir” ifadelerini kullandı.

‘CHP KAZANIRSA ÖCALAN’IN YOLU AÇILIR’

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de İstanbul’daki seçimlerinin CHP’nin kazanması durumunda İmrali’daki Öcalan’ın yolunun açılacağını söylemişti. Temelli şu ifadeleri kullanmıştı: “AKP-MHP blokunu bir kez daha yenmek istiyor musunuz? Onun yeri bu annelerin yanıdır. Onun yeri tecride karşı çıkmaktır. İşte o zaman demokrasi ittifakı gerçek bir ittifak olur bu cumhur ittifakının karşısına dikilir. 23 Haziran sadece bir belediye başkanlığı seçimi değildir. Toplumsal muhalefet mutlaka ama mutlaka buluşmalıdır. Bu buluşma gerçekleşirse belediye başkanlığı da, meclis üyeliği de kazanılır. Ama bunlardan öte Türkiye’nin demokrasi yolu açılır, barış yolu açılır, İmralı’nın yolu açılır.”

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TANRIKULU’NA AÇLIK GREVİ TEPKİSİ

Öte yandan tutuklu yakınlarıyla birlikte gözaltına alınan avukat ve gazetecilere destek vermek için İstanbul Adliyesi önüne gelen CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na “CHP açlık grevlerini neden gündemine almıyor?” sorusu soruldu. Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulunan Tanrıkulu “Annelerin hiçbir biçimde gözaltına alınmaması lazım. Hiçbir biçimde adliyeye sevk edilmemeleri lazım. Çağlayan Adliyesi’nde uzun zamandır ne hukuk var, ne adalet var” ifadelerini kullandı. Açıklamalarının ardından gözaltındaki annelerin kimi yakınları, “CHP açlık grevlerini neden gündemine almıyor. Hiçbir yerde bundan bahsetmiyor?” diye sorarak Tanrıkulu’na tepki gösterdi. Tanrıkulu ise, bu tepkilere “Medya da bize de yer verilmiyor. Meclis’te ise bu iş için uğraşıyoruz” diye yanıt verdikten sonra adliye önünden ayrıldı.

İmamoğlu, CHP-HDP ittifakını itiraf etti
OYNAT 02:03
İmamoğlu, CHP-HDP ittifakını itiraf etti
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP ile HDP'nin 31 Mart yerel seçimleri için ittifak yaptığını itiraf etti. İmamoğlu, “HDP'li desteği de yaşıyorum, bunu sahada da yaşıyorum' dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de 'Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir' sözleriyle açık desteği belli etti.


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