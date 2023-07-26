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Sınıf öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar üniversitelerin puanlarını, başarı sıralamasını ve açılan kontenjanların ne kadar olduğunu araştırıyor. 2023 YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Üniversite YKS başarı sıralaması ile en küçük ve en büyük puanına göre bölüm tercihi yapacak adaylar bilhassa Sınıf öğretmenliği başarı sıralaması ve açılan kontenjanları sorguluyor. Peki, Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği taban puanları kaç? İşte YKS sınıf öğretmenliği başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar.

17:01 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sınıf öğretmenliği taban puanları başarı sıralaması

Sınıf öğretmenliği taban puanları başarı sıralaması

YKS sınavının sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Üniversite eğitimini Eğitim Bilimleri Fakültesi bölümünde almak isteyen adaylar Sınıf öğretmenliği taban puanları ile başarı sıralamasını merak ediyor.

Sınıf öğretmenliği bölümü nedir?

Sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilere okuma, yazma, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve sanat gibi temel dersleri veren bir meslektir. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak için çeşitli yöntemler kullanır, etkinlikler düzenler ve öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alır. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine de katkı sağlar.

Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Sınıf Öğretmenliği bölümü, 4 yıllık bir bölümdür. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Sınıf Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu gelmektedir. Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası

1 Adıyaman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 369,69837 121.449

2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 366,54512 129.343

3 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 356,24017 157.568

4 Akdeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 383,49194 89.778

5 Aksaray Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 362,92497 138.958

6 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 369,40482 122.158

7 Amasya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 363,93399 136.226

8 Anadolu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 387,91552 80.589

9 Ankara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 390,42278 75.473

10 Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 356,7082 156.208

11 Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 373,277 112.794

12 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 373,00037 113.463

13 Balıkesir Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 374,21569 110.541

14 Bartın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 360,02487 146.874

15 Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 41 339,51714 211.928

16 Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 7 382,22643 92.449

17 Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2 324,40329 274.415

18 Bayburt Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 355,51844 159.654

19 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 371,49428 117.016

20 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 364,70482 134.240

21 Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 383,84126 89.019

22 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 378,48141 100.793

23 Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 386,54774 83.385

24 Dicle Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 40 381,77072 93.461

25 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 7 319,81217 296.432

26 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 5 353,76505 164.853

27 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20 323,05888 280.594

28 Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 383,62513 89.499

29 Düzce Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 364,44853 134.903

30 Ege Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 390,7014 74.895

31 Erciyes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 381,65531 93.710

32 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 360,53375 145.439

33 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 382,86815 91.106

34 Fırat Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 370,66199 119.095

35 Gaziantep Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 362,63835 139.754

36 Gaziantep Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 379,68152 98.064

37 Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 80 395,21195 66.184

38 Giresun Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 359,06368 149.508

39 Girne Amerikan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 11 --- ---

40 Girne Amerikan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 11 341,42107 204.981


150 ve 180 altı puan alanlar tercih yapar mı?
150 ve 180 altı puan alanlar tercih yapar mı?

17-17 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurdu. YKS en küçük ve en büyük puanı ve başarı sıralaması neticesinde tercihlerini gerçekeleştirecek adayların merak ettiği konu ise YKS baraj puanın devam edip etmeyeceği. TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 puanın altında olanlar tercihte bulabilecekler mi? sorusuna cevap arıyor. Temek Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Peki YKS’de baraj var mı? YKS 180 puan altında alanlar tercih yapabilir mi? Tercih yapmak için baraj puanı gerekiyor mu?

Üniversite tercihlerinde başarı sıralaması mı puan mı dikkate alınmalı?
Üniversite tercihlerinde başarı sıralaması mı puan mı dikkate alınmalı?

YKS tercihleri için puan mı önemli sıralama mı sorusu ÖSYM tarafından sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bir hayli merak konusu oldu. ÖSYM Başkanı Ersoy, "2023-YKS tercih işlemleri, 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Ön Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. 2 yıllık ya da 4 yıllık üniversite tercihi yapacak adaylar, YKS tercihini yaparken dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğuna odaklandı. Üniversite tercihlerinde puan mı, sıralama mı daha önemli? sorusuna bu haberimizde yanıt bulduk. Peki üniversite tercihi yapılırken puana göre mi sıralamaya göre mi yapılmalı?

#Sınıf öğretmenliği
#Sınıf öğretmenliği taban puanları
#Sınıf öğretmenliği başarı sıralaması
35 dakika önce
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