Sınıf öğretmenliği taban puanları başarı sıralaması
YKS sınavının sonuçlarının açıklanması beklenirken adaylar üniversitelerin taban puanlarını, kontenjanlarını ve başarı sıralamalarını araştırmaya başladı. Üniversite eğitimini Eğitim Bilimleri Fakültesi bölümünde almak isteyen adaylar Sınıf öğretmenliği taban puanları ile başarı sıralamasını merak ediyor.
Sınıf öğretmenliği bölümü nedir?
Sınıf öğretmenliği, okul öncesi ve ilkokul çağındaki öğrencilere okuma, yazma, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler ve sanat gibi temel dersleri veren bir meslektir. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak için çeşitli yöntemler kullanır, etkinlikler düzenler ve öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alır. Sınıf öğretmenleri, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine de katkı sağlar.
Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları
Sınıf Öğretmenliği bölümü, 4 yıllık bir bölümdür. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Sınıf Öğretmenliği bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu gelmektedir. Sınıf Öğretmenliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
Üniversiteler Bölümler Puan Türü Kontenjan Taban Puan Başarı Sırası
1 Adıyaman Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 369,69837 121.449
2 Afyon Kocatepe Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 366,54512 129.343
3 Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 356,24017 157.568
4 Akdeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 383,49194 89.778
5 Aksaray Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 362,92497 138.958
6 Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 369,40482 122.158
7 Amasya Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 363,93399 136.226
8 Anadolu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 387,91552 80.589
9 Ankara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 390,42278 75.473
10 Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 356,7082 156.208
11 Atatürk Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 373,277 112.794
12 Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 373,00037 113.463
13 Balıkesir Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 374,21569 110.541
14 Bartın Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 360,02487 146.874
15 Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 41 339,51714 211.928
16 Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 7 382,22643 92.449
17 Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) EA 2 324,40329 274.415
18 Bayburt Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 355,51844 159.654
19 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 371,49428 117.016
20 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 364,70482 134.240
21 Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 383,84126 89.019
22 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 378,48141 100.793
23 Çukurova Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 386,54774 83.385
24 Dicle Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 40 381,77072 93.461
25 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 7 319,81217 296.432
26 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 5 353,76505 164.853
27 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) EA 20 323,05888 280.594
28 Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 383,62513 89.499
29 Düzce Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 364,44853 134.903
30 Ege Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 390,7014 74.895
31 Erciyes Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 60 381,65531 93.710
32 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 360,53375 145.439
33 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 382,86815 91.106
34 Fırat Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 370,66199 119.095
35 Gaziantep Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 362,63835 139.754
36 Gaziantep Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 379,68152 98.064
37 Gazi Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 80 395,21195 66.184
38 Giresun Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) EA 50 359,06368 149.508
39 Girne Amerikan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) EA 11 --- ---
40 Girne Amerikan Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) EA 11 341,42107 204.981