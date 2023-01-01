



Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde bir tır kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. 1’i tır, 4’ü otomobil olmak üzere toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü.





5 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Kaza, Anadolu Otoyolu Kocaeli - Sakarya sınırı Sapanca ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan K.B. idaresindeki 27 DB 224 plakalı tır kontrolden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır, Ankara yönünde seyir halinde olan Göksel Ayyıldız idaresindeki 34 ESM 222 plakalı otomobile çarptı. Kenan Karaduman idaresindeki 34 ZZ 6169 plakalı otomobil, H.Ç. idaresindeki 34 ETZ 333 plakalı otomobil, 34 COH 127 plakalı otomobil ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil daha kazaya karıştı. 1’i tır, 4’ü otomobil olmak üzere toplam 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık adeta savaş alanına döndü.





Konunun haber verilmesi üzerine Kocaeli ve Sakarya’dan bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yapılan kontrollerde, 34 ESM 222 plakalı otomobil içerisinde sıkışan sürücü Göksel Ayyıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Ankara istikametinde kaza sebebi ile yaklaşık 1 saattir kapalı olan ulaşım ise tek şeritten verilmeye başlanıldı.







