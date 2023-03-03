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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamı açıklandı. Her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamları piyasadaki fiyat değişimlerini ifade ediyor. Şubat ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK'in yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Kira artış oranı, memur ve emekli zammı, ve asgari ücret zam oranı gibi birçok kalemde etkili olan enflasyon rakamları belli oldu. Şubat ayı enflasyon rakamı yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

09:22 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Şubat enflasyon rakamı

Şubat enflasyon rakamı

Şubat ayının sonlarının gelmesiyle gözler, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından açıklanması beklenen enflasyon rakamlarına çevrildi. 3 Şubat'ta açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarında enflasyonun ocak ayında yıllık %57,68, aylık %6,65 arttığı duyurulmuştu. Peki Şubat ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Şubat 2023 enflasyon beklentisi yüzde kaç?

ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMI BELLİ OLDU

Enflasyon, şubatta yıllık bazda yüzde 55,18 olurken bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenememiştir. Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde "işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edilmiştir.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %55,18, aylık %3,15 oldu

TÜFE’deki (2003=100) değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %71,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler.

2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5’li Düzey), 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %55,16, aylık %2,62 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre %64,10 olarak gerçekleşti.


#şubat ayı enflasyon
#şubat ayı enflasyon rakamları
#tüik
#enflasyon rakamı
1 saat önce
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Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
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