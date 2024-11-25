12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası biletini kaptı

2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Milli Takımımız, dördüncü maçında Macaristan'ı 81-76 mağlup etti ve bitime iki maç kala turnuva biletini aldı.





Grupta oynadığı 4 maçın ardından 3 galibiyete ulaşan ay-yıldızlılar, EuroBasket 2025'e katılmaya hak kazandı. Henüz galibiyetle tanışamayan Macaristan ise son sırada yer alıyor. Öte yandan maçın en skorer ismi milli takımda 33 sayı kaydeden Cedi Osman oldu.

Oyuncu sayıları:

Macaristan: Keller 10, Hanga 9, Vojcoda 14, Varadi 2, Benle 2, Goloman 16, Lukacs 4, Perl 14, Filipovity 5

Türkiye: Şehmus Hazer 10, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman 33, Yiğit Arslan, Onuralp Bitim, Furkan Haltalı, David Sarper Mutaf, Ercan Osmani 9, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi 7, Ömer Faruk Yurtseven 22





Periyot sonuçları:

1'inci periyot: 14-21

Devre: 31-40

3'üncü periyot: 54-54

Cedi Osman'ın başarılı atışlarıyla başlayan ilk periyot, ay-yıldızlıların 21-14'lük üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyoda hücumda ve savunmada etkili başlayan Macaristan, periyodun bir bölümünde öne geçse de A Milli Erkek Basketbol Takımı devreye 40-31 önde girdi. Macaristan üçüncü periyotta eşitliği sağladı ve son periyoda 54-54'lük skorla gidildi. Çekişmeli geçen son periyodun ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı, parkeden 81-76 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından milliler, EuroBasket 2025'e gitmeyi garantiledi.





A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptaki 5'inci maçında İtalya'yı konuk edecek. Macaristan ise sahasında İzlanda'yı ağırlayacak.





12 DEV ADAM FIBA 2025 EUROBASKET’TE! 🇹🇷



A Erkek Milli Takımımız, deplasmanda Macaristan'ı 81-76'lık skorla mağlup ederek FIBA 2025 EuroBasket Elemeleri B Grubu'ndan çıkmayı garantiledi. 👊🏻@te_istasyonlari #BizBirlikteyiz #EuroBasket #MakeYourMark pic.twitter.com/DYvRmNhQd6 — TBF (@TBF) November 25, 2024







