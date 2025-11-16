Yeni Şafak
15'li Ragbi Ligi'nde şampiyonlar belli oldu

22:2516/11/2025, Pazar
AA
15'li Ragbi Ligi Kadın ve Erkeklerde şampiyonlar belli oldu. Kadınlar finali sonucu Körfez Gençlerbirliği şampiyonluğu, Firuzköy Spor Kulübü 2'nciliği elde etti. Erkeklerde ise Kadıköy Ragbi şampiyon, İstanbul Ragbi 2'nci, Ankara Ragbi 3'üncü oldu.

Kadınlar 15'li Ragbi Ligi'nde Körfez Gençlerbirliği, Erkekler 15'li Ragbi Ligi'nde ise Kadıköy Ragbi şampiyonluğa ulaştı.


Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre liglerde final maçları, Ankara'daki Esenboğa Spor Tesisleri'nde oynandı.


Kadınlar finali sonucu Körfez Gençlerbirliği şampiyonluğu, Firuzköy Spor Kulübü 2'nciliği elde etti.


Erkeklerde ise Kadıköy Ragbi şampiyon, İstanbul Ragbi 2'nci, Ankara Ragbi 3'üncü oldu.



