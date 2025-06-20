Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz

23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası'nda finaldeyiz

10:0020/06/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Milli takımın finaldeki rakibi Almanya oldu.
Milli takımın finaldeki rakibi Almanya oldu.

Brezilya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası yarı finalinde Büyük Britanya'yı 57-52 yenen Türkiye, adını finale yazdırdı.

Milli takım, Sao Paulo kentindeki organizasyonun yarı finalinde Büyük Britanya ile karşılaştı. Müsabakada rakibini 57-52 yenen milliler, organizasyonda finale yükseldi.


Milli takım, finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

#23 Yaş Altı Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası
#Almanya
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk evim kredisi başvurusu nasıl yapılır? 1.20 düşük faizli konut kredisi başvuru şartları ve vade sayıları