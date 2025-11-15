Yeni Şafak
A Milli Takım'da 4 isim Bulgaristan maçı kadrosuna alınmadı

17:0215/11/2025, Cumartesi
G: 15/11/2025, Cumartesi
Vincenzo Montella
Vincenzo Montella

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesi ay-yıldızlı ekipte 4 isim, mücadelenin kadrosuna alınmadı.

2026 Dünya Kupası elemelerinde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.


Sporx'in haberine göre A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella; Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç, İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir'i bu mücadelenin kadrosuna dahil etmedi.


Dünya Kupası yolundaki kritik mücadele, saat 20.00'de başlayacak.


