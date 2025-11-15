A Milli Takım'da 4 isim Bulgaristan maçı kadrosuna alınmadı

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek. Bu kritik maç öncesi ay-yıldızlı ekipte 4 isim, mücadelenin kadrosuna alınmadı.
2026 Dünya Kupası elemelerinde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, Bursa'da Bulgaristan'ı konuk edecek. Zorlu maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Sporx'in haberine göre A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella; Muhammed Şengezer, Mustafa Eskihellaç, İrfan Can Kahveci ve Aral Şimşir'i bu mücadelenin kadrosuna dahil etmedi.
Dünya Kupası yolundaki kritik mücadele, saat 20.00'de başlayacak.