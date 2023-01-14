Spor ÖZET | Adana Demirspor-Ankaragücü 3-1
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ÖZET | Adana Demirspor-Ankaragücü: 3-1

Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor ligde oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet aldı. Ankaragücü ise son 5 maçta 3 mağlubiyet aldı. Adana Demirspor-Ankaragücü maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor-Ankaragücü 3-1 maç özeti izle
Adana Demirsporlu futbolcuların gol sevinçleri

Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Yusuf Sarı, 66. dakikada Emre Akbaba ve 77. dakikada Gökhan İnler kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü ise 61. dakikada Uros Radakovic attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 33'e yükseltti. Ankaragücü ise 19 puanda kaldı. Gelecek hafta Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Adana Demirspor-Ankaragücü maçının özeti

  • 6’ncı dakikada Adana Demirspor atağında solda topla buluşan Akintola, hızlıca derine inerken ceza sahasına pasını aktardı. Topla buluşan Onyekuru’nun son anda attığı şutta meşin yuvarlak kaleciyi geçemedi.
  • 20’inci dakikada MKE Ankaragücü atağında, sol tarafta Stamboili ile girdiği mücadelede topu kazanan Sowe, ceza sahasındaki Emre Kılınç’ı gördü. Kılınç, rahat pozisyonda önüne gelen topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 0-1
  • 22’inci dakikada gol pozisyonunu VAR sisteminde tekrar izleyen hakem Burak Şeker, Sowe’un Stambouli’ye faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
  • 30’uncu dakikada Adana Demirspor atağında kısa paslaşmalar sonrası ceza sahasına uzak bir noktada topla buluşan Semih, hamle yaptıktan sonra çerçeveyi görür görmez şutunu attı. Meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
  • 35’inci dakikada MKE Ankaragücü'nün kontra atağında soldan hızla derine inen Beridze, ceza sahası içindeki Sowe’u gördü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top ağlara gitti. Gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
  • 43’üncü dakikada baskıyı arttıran MKE Ankaragücü, rakip ceza sahasına çok sayıda futbolcuyla girdi. Topla buluşan Taylan’ın sert şutunu kaleci Ertaç son anda kurtardı.
  • 47’nci dakikada MKE Ankaragücü atağında orta sahadan gelen ara pasla savunmanın arkasına sarkan Emre Kılınç, bir süre topu sürdükten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı ve şutunu attı. Ertaç’dan dönen topa tekrardan dokunan Emre, meşin yuvarlağı ağlara yollasa da gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • İlk yarı golsüz berabere bitti.
  • 49’uncu dakikada Adana Demirspor atağında N’Diaye’nin pasıyla solda topla buluşan Bjarnason bekletmeden ceza sahasına pasını gönderdi. Yusuf’un topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
  • 61’inci dakikada MKE Ankaragücü’nün sağdan kazandığı köşe vuruşunu Beridze kullandı. Ceza sahasında yükselen Radakovic’in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
  • 64’üncü dakikada MKE Ankaragücü’nde Taylan, ceza sahası sol çaprazdan topu içeriye gönderdi. Topla buluşan Emre’nin şutunda Ertaç son anda topu kontrol etti.
  • 66’ıncı dakikada Adana Demirspor’un ceza sahasına uzak bölgeden kazandığı serbest vuruşu kullanan Stambouli, sol tarafındaki Emre’yi gördü. Topla buluşan Emre’nin ceza sahası dışından attığı şutta top filelere buluştu: 1-2
  • 78’inci dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan geliştirdiği ceza sahasına gönderilen top, karambolde Gökhan’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası yayından yaptığı düzgün vuruşla top ağlarla buluştu: 3-1
  • Karşılaşma Adana Demirspor’un 3-1’lik galibiyetiyle sona erdi.

Adana Demirspor-Ankaragücü maç özeti

Adana Demirspor-Ankaragücü maçının özetini izlemek için tıklayınız.
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