PTT 1.LİG

Adana Demirspor Karagümrük maçı nerede, ne zaman ve saat kaçta?

Süper Lig'in son bileti Ankara'da sahibini bulacak

Süper Lig'e yükselecek 3. ve son ekibin belli olacağı TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak. Peki Adana Demirspor-Karagümrük maçı nerede, ne zaman ve saat kaçta? Final maçıyla ilgili detaylar haberimizde.

Haber Merkezi DHA
Erkan Zengin eski takımına karşı forma giyecek.

Erkan Zengin eski takımına karşı forma giyecek.

TFF 1. Lig'i ilk 2 sırada bitiren Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off mücadelesinde rakiplerini saf dışı bırakan Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.

Ligi 3. sırada bitiren Adana Demirspor, ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Bursaspor'u Adana'da 4-1'lik skorla geçti.

Fatih Karagümrük ise ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yoluna devam etti.

Adana Demirspor Karagümrük maçı nerede, ne zaman ve saat kaçta?

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasında 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak TFF 1. Lig play-off finalinin yeri belli oldu.


Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre final müsabakası, Ankara Eryaman Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak.

Play-Off finalinin adı belli oldu: Adana Demirspor-Fatih Karagümrük
Play-Off finalinin adı belli oldu: Adana Demirspor-Fatih Karagümrük

Süper Lig'e yükselecek 3. ve son ekibin belli olacağı TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşılaşacak.TFF 1. Lig'i ilk 2 sırada bitiren Hatayspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek 3. ekibin belli olacağı play-off mücadelesinde rakiplerini saf dışı bırakan Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük adını finale yazdırdı.Ligi 3. sırada bitiren Adana Demirspor, ilk maçta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Bursaspor'u Adana'da 4-1'lik skorla geçti.Fatih Karagümrük ise ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Akhisarspor'u deplasmanda 1-0 yenerek yoluna devam etti.Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Süper Lig'e yükselme maçında 30 Temmuz Perşembe günü karşılaşacak.

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