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Spor

AEK-Dinamo Zagreb karşılaşması öncesi olay: Bir ölü

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu AEK-Dinamo Zagreb karşılaşması, taraftarlar arasında çıkan kavga sonucu 1 kişi öldü.

11:31 . 8/08/2023 Tuesday
Yeni Şafak
Dinamo Zagreb taraftarının yasağı bulunuyordu.

Dinamo Zagreb taraftarının yasağı bulunuyordu.

Yunanistan'da AEK ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesinde 1 taraftar hayatını kaybettiği için UEFA maçı seyircisiz oynatma kararı aldı.


Dinamo Zagreb taraftarına deplasman yasak olmasına rağmen taraftar grubu Atina'ya gitti. Çıkan olaylarda 22 yaşındaki bir AEK taraftarı bıçaklanarak hayatını kaybetti. AEK taraftarında çok sayıda yaralı var.


Polis; 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak ve 1 Arnavut olmak üzere 98 kişiyi tutukladı.


Dinamo Zagreb, internet sitesinden yaptığı açıklamada UEFA'nın, eşleşmedeki her iki maçın da deplasman seyircisi olmadan oynanması kararı aldığını açıkladı.

Hırvat kulübü ayrıca taraftarlarının geri dönmesine yönelik de çağrıda bulundu.


İki takım taraftarları arasında yaşananlar:


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#AEK
#Dinamo Zagreb
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