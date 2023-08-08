AEK-Dinamo Zagreb karşılaşması öncesi olay: Bir ölü

Yunanistan'da AEK ile Dinamo Zagreb arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesinde 1 taraftar hayatını kaybettiği için UEFA maçı seyircisiz oynatma kararı aldı.





Dinamo Zagreb taraftarına deplasman yasak olmasına rağmen taraftar grubu Atina'ya gitti. Çıkan olaylarda 22 yaşındaki bir AEK taraftarı bıçaklanarak hayatını kaybetti. AEK taraftarında çok sayıda yaralı var.





Polis; 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak ve 1 Arnavut olmak üzere 98 kişiyi tutukladı.





Dinamo Zagreb, internet sitesinden yaptığı açıklamada UEFA'nın, eşleşmedeki her iki maçın da deplasman seyircisi olmadan oynanması kararı aldığını açıkladı.

Hırvat kulübü ayrıca taraftarlarının geri dönmesine yönelik de çağrıda bulundu.





İki takım taraftarları arasında yaşananlar:

AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi çıkan kavgada 1 Yunan taraftarın öldürülmesi sonrası bugün oynanacak maç iptal oldu.



Yaşanan olaylar böyle görüntülendi👇 pic.twitter.com/bdgtglhEKS — SPOR (@yenisafakspor) August 8, 2023







