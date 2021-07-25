Ahmet Ağaoğlu'ndan sitem: "Görüntüler kesilerek devamı verilmemiş"

Trabzonspor, dün gerçekleştirilen törende İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı. Anlaşma sonrası sosyal medyada yayınlanan imza töreni görüntüleriyle ilgili kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Takım iyi gittiği için yapılan algı çalışmasıdır"

Bordo-mavili takımın her anlamda iyi gittiğini vurgulayan Ağaoğlu, “İsmail Köybaşı için yaptığımız imza törenindeki söylemler kesilerek devamı verilmemiş ve bu şekilde olmayan bir gündem yaratılmaya çalışılmıştır. Trabzonspor şu an her anlamda iyi gittiği için takımı aşağıya çekmek amaçlı yapılan bir trol çalışması. İsmail Köybaşı, milli takım forması giymiş her yerli oyuncu gibi değerli bir oyuncudur. Her transferimizde taraftarı da teşvik etme açısından forma sattığımız oyuncularımız var. İsmail Köybaşı da yerli bir oyuncu olduğu için ona bin 500 forma almasını önerdik ancak o Trabzonspor’un 54’üncü yıl dönümü olduğu için bin 967 forma alacağını söyledi. Tamamen forma konusu üzerinden yapılan konuşmanın devamı kesilerek yerli-yabancı kuralına getirilmiştir ve konunun bununla hiçbir ilgisi yoktur” şeklinde konuştu.

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Ahmet Ağaoğlu: "Yerli futbolcu olarak sana 1500 forma uygun gördük."



İsmail Köybaşı: "Başkanım Trabzonspor'un yakın zamanda 54. Yılı bunu 1967 yapalım uygun görürseniz." pic.twitter.com/RXloEa8IC3 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 24, 2021