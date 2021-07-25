Spor Ahmet Ağaoğlundan sitem "Görüntüler kesilerek devamı verilmemiş"
TRANSFER

Ahmet Ağaoğlu'ndan sitem: "Görüntüler kesilerek devamı verilmemiş"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni transferleri İsmail Köybaşı’nın imza töreninin ardından sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki gösterdi. Ağaoğlu, “Görüntüler kesilerek devamı verilmemiş ve bu şekilde olmayan bir gündem yaratılmaya çalışılmıştır” dedi.

Haber Merkezi DHA
Ahmet Ağaoğlundan sitem: Görüntüler kesilerek devamı verilmemiş
İsmail Köybaşı ile 2+1 yıllık sözleşmeye imzalandı.

Trabzonspor, dün gerçekleştirilen törende İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı. Anlaşma sonrası sosyal medyada yayınlanan imza töreni görüntüleriyle ilgili kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

"Takım iyi gittiği için yapılan algı çalışmasıdır"

Bordo-mavili takımın her anlamda iyi gittiğini vurgulayan Ağaoğlu, “İsmail Köybaşı için yaptığımız imza törenindeki söylemler kesilerek devamı verilmemiş ve bu şekilde olmayan bir gündem yaratılmaya çalışılmıştır. Trabzonspor şu an her anlamda iyi gittiği için takımı aşağıya çekmek amaçlı yapılan bir trol çalışması. İsmail Köybaşı, milli takım forması giymiş her yerli oyuncu gibi değerli bir oyuncudur. Her transferimizde taraftarı da teşvik etme açısından forma sattığımız oyuncularımız var. İsmail Köybaşı da yerli bir oyuncu olduğu için ona bin 500 forma almasını önerdik ancak o Trabzonspor’un 54’üncü yıl dönümü olduğu için bin 967 forma alacağını söyledi. Tamamen forma konusu üzerinden yapılan konuşmanın devamı kesilerek yerli-yabancı kuralına getirilmiştir ve konunun bununla hiçbir ilgisi yoktur” şeklinde konuştu.

Genoa'nın Ekuban teklifi ortaya çıktı
SPOR
Genoa'nın Ekuban teklifi ortaya çıktı
Abone Ol Google News
180 metrelik uçurumdan yuvarlandı

180 metrelik uçurumdan yuvarlandı

Acılı baba oğlunun cenazesini görünce güçlükle ayakta durabildi.
Duyarsız tatilciler

Duyarsız tatilciler

​Mudanya sahilleri çöplüğe döndü.
Süper baba: Çocukları için Ağrı Dağı manzaralı havuz inşa etti

Tokyo 2020'de ilk madalyalarımızı kazandık.

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

Güney Kore'den getirildi

Güney Kore'den getirildi

​Hem ithalatı azaltacak hem kazanç kapısı olacak.

Maskesiz ve sigara içiyordu

Maskesiz ve sigara içiyordu

​Yusuf Güney, tartıştığı taksiciden şikayetçi oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.