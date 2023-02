Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi başladı

Tesislerde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Bugün burada bir imza töreni var, bir de veda töreni var. Bildiğiniz gibi dün akşam itibariyle geçen yıldan bu tarafa kulübümüzde çok büyük hizmetleri olan Francesco Farioli hoca ve ekibi ile karşılıklı olarak sözleşmeyi feshetmiş bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. O bizim gönlümüzde, kalbimizde her zaman olacak. Her zaman burada bizim kardeşimiz gibidir. Kendisine bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum. İnşallah ilk çalıştığı takımının maçına gelme sözü verdik. Desteğimiz de her zaman olacak. Kendisiyle çok güzel zamanlarımız geçti. Gerçekten de çok çalışkan ve ileriye dönük çok daha başarılar elde edeceğine inandığımız bir hocamız. Diğer taraftan da Ersun Yanal hocam yanımızda. Bugün itibarıyla da Alanyaspor’umuzu Ersun Yanal hocam ve ekibi çalıştıracak. Her iki hocamız da burada yanımızda gördüğümüz gibi güzel bir atmosfer, güzel bir duygu. Örnek olacak bir atmosfer. Ersun hocama da hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah Alanyaspor’umuzda da birlik beraberlik içerisinde iyi işler yapacağımıza inanıyoruz” dedi.