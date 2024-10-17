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Fenerbahçe Beko Berlin'de kazandı: Euroleague'de üçüncü galibiyetini aldı |ÖZET

Fenerbahçe Beko Berlin'de kazandı: Euroleague'de üçüncü galibiyetini aldı |ÖZET

22:3917/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sarı-lacivertliler, Berlin'den galibiyetle döndü.
Sarı-lacivertliler, Berlin'den galibiyetle döndü.

THY Euroleague 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Alba Berlin'i 78-71 mağlup etti. Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 4. hafta karşılaşmasında Alba Berlin'e konuk oldu.


Uber Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler sahadan 78-71 galibiyetle ayrıldı.


Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 14 sayı üreten Nigel Hayes-Davis oldu. Alba Berlin'de ise Spagnolo ve Hermannsson 13 sayıyla oynadı.


Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko üçüncü galibiyetini Alba Berlin ise üçüncü yenilgisini aldı.


ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO OYUNCU SAYILARI:

Alba Berlin: Spagnolo 13, Wetzell 5, Mcdowell-White 2, Schneider 8, Hermannsson 13, Olinde 12, Koumadje 4, Bean 2, Williams 12

Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Melli 12, Sertaç Şanlı 3, Nigel Hayes-Davis 14, Tarık Biberoviç 12, Hall 2, Pierre 6, Zagars 5, Colson 2, Marjanovic 8, Birch 1


ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO PERİYOT SONUÇLARI
:

1'İNCİ PERİYOT: 16-15

DEVRE: 31-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-58


ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO MAÇ ÖZETİ

Alba Berlin - Fenerbahçe Beko maçının özetini izlemek için



#Fenerbahçe Beko
#Alba Berlin
#THY Euroleague

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