THY Euroleague 4. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Alba Berlin'i 78-71 mağlup etti. Alba Berlin-Fenerbahçe Beko maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague 4. hafta karşılaşmasında Alba Berlin'e konuk oldu.
Uber Arena'da oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler sahadan 78-71 galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi sarı-lacivertli ekipte 14 sayı üreten Nigel Hayes-Davis oldu. Alba Berlin'de ise Spagnolo ve Hermannsson 13 sayıyla oynadı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko üçüncü galibiyetini Alba Berlin ise üçüncü yenilgisini aldı.
ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO OYUNCU SAYILARI:
Alba Berlin: Spagnolo 13, Wetzell 5, Mcdowell-White 2, Schneider 8, Hermannsson 13, Olinde 12, Koumadje 4, Bean 2, Williams 12
Fenerbahçe Beko: Baldwin 13, Melli 12, Sertaç Şanlı 3, Nigel Hayes-Davis 14, Tarık Biberoviç 12, Hall 2, Pierre 6, Zagars 5, Colson 2, Marjanovic 8, Birch 1
ALBA BERLİN - FENERBAHÇE BEKO PERİYOT SONUÇLARI:
1'İNCİ PERİYOT: 16-15
DEVRE: 31-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-58