Ziraat Türkiye Kupası’nda gol yağmuru: 8 gollü maçta Samsunspor kazandı | ÖZET

14:5514/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B grubu ikinci maçında deplasmanda Aliağa’yı 6-2 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası B grubu 2. maçında Samsunspor deplasmanda Aliağa Futbol A.Ş. ile karşılaştı. 8 gollü maçta kazanan 6-2’lik skorla Samsunspor oldu. Aliağa maçın 23. dakikasında Mustafa Saymak’ın gördüğü kırmızı kart sonucu maçı 10 kişi tamamlandı. Galibiyet golleri Marius, Yalçın Kayan (2), Celil Yüksel, Tahin Bülbül ve Polat Yaldır’dan geldi. Aliağa’nın golleri ise Burak Süleyman ve Malik Karaahmet’ten geldi. Aliağa - Samsunspor maç özeti ve maç gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B grubu ikinci maçında deplasmanda Aliağa’yı 6-2 mağlup etti. Maçın özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALİAĞA - SAMSUNSPOR MAÇ ÖZETİ

Aliağa - Samsunspor maç özetini izlemek için

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI B GRUBU GÜNCEL PUAN DURUMU



#Aliağa
#Samsunspor
#Ziraat Türkiye Kupası
